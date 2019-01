Annuncio

Oggi, 9 gennaio 2019, va in onda la terza puntata dedicata a Uomini e donne. Alle 14.45 vedremo su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento dedicato al Trono Over dopo i colpi di scena visti nei due appuntamenti precedenti [VIDEO].

Diretta Uomini e Donne

15.42 Alfonso non vuole precludersi altre conoscenze oltre a Valentina. La donna, invece, non accetterebbe una conoscenza in contemporanea con altri uomini e vorrebbe l'esclusiva.

15.36 Alfonso apprezza molto il carattere di Valentina, dichiarando che lo fa sentire molto calmo.

Valentina invece pretende molte attenzioni da parte dell'uomo che ha di fronte e tiene a puntualizzarlo con Alfonso.

15.27 Cambiano i protagonisti: è ora di parlare di Valentina e Alfonso.

I due si stanno conoscendo ed entrambi ammettono di stare molto bene insieme.

15.20 Entra Michele in studio e dice che vuole interrompere la conoscenza con Luisa. Tuttavia, i due si lasciano molto bene e decidono di ballare insieme.

15.11 Tina inizia a ridere e dichiara che è suo fratello. Angela però subito ne approfitta e chiede se Giuliano è sposato.

15.10 Angela ammette che le fa piacere di accettare la sua conoscenza anche se ancora sembra titubante.

15.07 Tina Cipollari fa molte domande all'uomo sulle sue condizioni economiche, sul lavoro e le proprietà. Angela chiede rassicurazioni sulla reale intenzione di Giuliano e non nasconde la gioia di poter ancora piacere ad un uomo così.

15.04 L'uomo entra in studio e appare molto emozionato. Si presenta: si chiama Giuliano e ha 64 anni.

Angela appare ben disposta a conoscerlo.

15.03 Interviene Tina dicendo che un signore del pubblico l'ha aggredita dicendo che Angela ha ragione e che ha intenzione di conoscerla.

15.01 Subito dopo però, Armando dichiara di essere anche lui innamorato e invita Noel a ballare.

14.59 Alla domanda di Maria De Filippi, Noemi ammette di essere innamorata dell'uomo. Armando non risponde con lo stesso tono, dichiarando di essere spaventato dei cambi d'umore della donna.

14.48 Continua la discussione tra Noel e Armando. L'uomo vuole sapere come mai lei ha accettato il numero di Riccardo. La giustificazione della donna è perché il cavaliere non si è comportato tanto bene nei suoi confronti.

14.45 Un filmato mostra quanto accaduto durante la puntata di ieri.

Uomini e Donne: lo scherzo ad Angela Di Iorio

Dopo che Angela ha fatto molto parlare di sè non solo in studio e dopo esser stata bersaglio di critiche da Tina Cipollari, durante la puntata di oggi si renderà vittima inconsapevole di uno scherzo [VIDEO].

In studio, infatti, farà ingresso un nuovo corteggiatore che siederà apposta per Angela.

L'uomo misterioso si chiama Giuliano, ha 64 anni ed è molto affascinante, tanto quanto basta per entrare nelle grazie di Angela. La dama, infatti, appare molto soddisfatta del corteggiatore che le regala le attenzioni giuste. Purtroppo però, il sogno dura poco. A rompere l'incanto è Gianni Sperti il quale rivela che in realtà Giuliano è il fratello di Tina Cipollari. Viene rivelato l'inganno: l'uomo ha finto di corteggiarla soltanto per far capire quanto Angela cerchi in realtà un uomo più giovane di lei e diverso da tutti quelle caratteristiche sino ad ora elencate.

Inutile negare la delusione che la dama Di Iorio proverà dopo aver capito che si tratta tutto di uno scherzo. Non le resta che tornare a sedersi nel parterre femminile con la coda tra le gambe.