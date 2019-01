Annuncio

Domani lunedì 14 gennaio 2019 ritorna sugli schermi di canale 5, una nuova puntata di Uomini e donne che, come ogni inizio settimana, riguarderà le vicende del trono over. Stando alle anticipazioni fornite da 'Witty Tv', la nuova puntata vedrà al centro delle vicende per l'ennesima volta Rocco Fredella e Gemma Galgani che, come vedremo, sembrano di nuovo arrivati ad un punto di non ritorno. Il tira e molla tra i due prosegue da diversi mesi ma non saranno gli unici ad animare la nuova puntata; anche Angela sarà nuovamente presa di mira soprattutto dalla Cipollari [VIDEO].

Trono over: è finita tra Gemma e Rocco

Una nuova puntata del trono over di Uomini e donne ci attende domani 14 gennaio 2019 a partire dalle 14,40 su canale 5 e stando alle anticipazioni fornite dalle pagine ufficiali del programma, vedremo un brusco stop nella frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco Fredella.

I due, che nelle ultime puntate sembravano aver ritrovato la sintonia, sono dunque di nuovo ai ferri corti. Al centro dello studio va in scena una accesa discussione, dove entrambi si accusano. Gemma tronca la relazione con il piastrellista, [VIDEO] mentre vedremo che Rocco adirato, si scaglierà contro la dama torinese accusandola di essere in trasmissione solo per la visibilità e non per un reale interesse verso di lui. Parole che trovano l'appoggio anche dall'opinionista Tina Cipollari, storica 'rivale' della Galgani e che come prevedibile, mandano su tutte le furie Gemma. I due torneranno quindi a sedersi nei rispettivi posti e solo con le prossime registrazioni del trono over sapremo come andrà realmente a finire tra di loro.

Anticipazioni U&D del 14 gennaio 2019: Angela di nuovo attaccata da Tina

La puntata del trono over che vedremo in onda domani pomeriggio, sarà ancora una volta caratterizzata da animate discussioni.

Oltre a quanto avvenuto tra Gemma e Rocco, le anticipazioni ci svelano un nuovo e duro attacco di Tina verso Angela Di Iorio. Tema del discutere ancora una volta, il fatto che la dama sia interessata a trovare un 'uomo bancomat' piuttosto che l'amore all'interno della trasmissione di Maria De Filippi. Non è la prima volta che gli opinionisti accusano Angela di essere interessata solo al lato economico dei suoi corteggiatori [VIDEO], accuse che la donna sembra respingere. Gli spoiler mostrano inoltre che l'ex di Gemma Paolo, è uscito con una nuova signora, la quale però decide di non continuare la frequentazione con il cavaliere.

Questo e molto altro lo vedremo nella puntata del trono over di lunedì 14 gennaio 2019, a partire dalle 14,40 su canale 5.