Martedì 22 gennaio andrà in onda su Rai 2 [VIDEO] la quarta puntata della prima stagione di "911", la serie statunitense di genere poliziesco con protagonisti Peter Krause, Angela Bassett e Connie Britton. Questa settimana saranno trasmessi all'interno della quarta puntata, gli episodi 7 e 8 rispettivamente intitolati "Luna piena" e "Karma". Nel primo, una luna piena a Los Angeles aiuterà Abby a risolvere il caso di una chiamata al 911 diventata fatale per qualcuno, mentre nel secondo, il team antincendio tratterà una serie di chiamate che porteranno risultati di ritorno.

Anticipazioni episodio 7

Le anticipazioni [VIDEO] del settimo episodio intitolato "Luna piena" ci suggeriscono che gli operatori del 911 avranno parecchio da fare in una notte di luna piena a Los Angeles.

In particolar modo, Athena, dovrà confrontarsi con un uomo dalle movenze di animale, pronto ad attaccare chiunque gli si avvicini. Abby dovrà risolvere il mistero di una donna, uccisa mentre si trovava al telefono con lei. Le indagini però si riveleranno più complicate del solito dato che quella che sembra essere la risposta esatta in realtà non lo è. Alla fine sarà l'istinto di Abbi ad avere la meglio. Una figura misteriosa apparirà davanti ad una signora: sarà reale oppure no?

Il karma colpisce sempre

Le anticipazioni dell'ottavo episodio invece segnalano che gli operatori d'emergenza del 911 dovranno indagare sul caso di un uomo colpito da un proiettile incastonato su un albero, che avrebbe dovuto ucciderlo un anno prima quando la moglie gli aveva sparato per difendersi dai suoi modi violenti.

La donna, purtroppo, si suicidò poco dopo e adesso il karma colpisce il marito. Una tigre si vendicherà di un uomo che le aveva dato fastidio in uno zoo, facendolo a pezzettini. Hen pagherà le conseguenze del suo tradimento, confessando a sua moglie quello che ha fatto. Athena affronterà Michael e nel confronto fra i due coniugi interverranno anche i loro figli. Saranno appunto, i bambini a consigliare al padre di non nascondere la propria omosessualità. In questo modo Athena chiuderà definitivamente quel capitolo della sua vita e ne riaprirà un altro, accettando di uscire con un altro uomo. Bobby riceverà una bellissima notizia: il suo sangue, infatti, è molto raro e può aiutare le donne incinte e i bambini a curarsi dalla eritroblastosi fetale. Questa notizia cambierà radicalmente il modo di vedere la vita del capitano.