Fabrizio Corona ospite nel salotto di Silvia Toffanin ha rilasciato delle dichiarazioni che a distanza di poche ore stanno già facendo discutere e dividere l’opinione pubblica.

A Verissimo l’ex re dei paparazzi ha raccontato in anteprima alcune parti scritte nel libro ‘Non mi avete fatto niente’ che uscirà il prossimo 22 gennaio. L’imprenditore milanese ha parlato dell’amore per Belen Rodriguez e per Nina Moric. Della storia vissuta accanto a Silvia Provvedi, prima della rottura e del periodo trascorso in carcere.

In merito a quest’ultimo ha anche espresso il suo parere in merito alla cattura di Cesare Battisti.

Fabrizio durante l’intervista ha confessato di essere stato tradito più volte da Silvia Provvedi.

Incalzato dalle domande dell padrona di casa, Corona ha detto: “Silvia mi ha tradito con Fedez [VIDEO], con un altro cantante ed un calciatore”.

Chiara Ferragni smentisce Fabrizio Corona

Fabrizio Corona nel raccontare i tradimenti della sua ex fidanzata, ha tirato in ballo Fedez. Dopo aver sentito il nome del rapper, un utente ha contattato su Instagram Chiara Ferragni [VIDEO]per avere delle spiegazioni in merito. Senza troppi giri di parole, la moglie del rapper ha dichiarato: “Ma ti pare?” A questo punto non resta che attendere la replica della cantante modenese. In realtà va detto che Fabrizio non ha specificato le date, quindi i fatti potrebbero risalire ad un periodo antecedente al matrimonio con l’influencer cremonese.

Fabrizio Corona: da Belen a Nina Moric

L’ex re dei paparazzi durante l’intervista ha confessato come anticipato dalla rivista Chi, che il suo cuore appartiene ancora a Belen Rodriguez.

Nel suo racconto Corona parla anche del matrimonio con Nina Moric. Con entrambe Fabrizio ha vissuto la perdita di un bambino, tanto da definirla una cosa atroce.

Nel salotto di Verissimo, l’imprenditore milanese si è tolto un sassolino dalla scarpa. Nel raccontare la sua fuga in Portogallo, Fabrizio Corona ha fatto presente che quando è stato catturato e riportato in Italia è stato trattato come un criminale. “Cesare Battisti con i reati fatti, è atterrato senza manette”. Nel ripercorrere il periodo trascorso in carcere, Fabrizio ha anche dichiarato di aver avuto dei problemi con alcuni detenuti. Proprio per questo motivo ha dovuto rifare un impianto ai denti e ogni tanto come è capitato oggi, può succedere che qualcuno si stacchi anche in diretta.