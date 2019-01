Annuncio

Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di 'Beautiful', la soap opera americana più famosa della televisione italiana. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 20 al 26 gennaio, su Canale 5 [VIDEO] ogni giorno a partire dalle 13.40. Questa settimana, tutte le vicende della soap gireranno intorno alla confessione che Liam farà a Steffy, alle macchinazioni di Bill e al ritorno improvviso di Taylor a Los Angeles.

Leggi anche Spoiler Il Segreto: Antolina uccide Amancio soffocandolo con un cuscino

Liam confida il suo segreto a Steffy

Le anticipazioni di 'Beautiful [VIDEO]' ci segnalano che Steffy costringerà Hope ad ammettere che è ancora innamorata di Liam.

Advertisement

Thorne cercherà in tutti i modi di convincere Katie a non sposare Wyatt. Bill dirà a Liam che non lo denuncerà, solo a patto che lui rinunci per sempre a Steffy. Lo Spencer senior, infatti, cercherà di convincere Liam a rimanere con Hope mentre lui si concentrerà solo ed esclusivamente nel rendere felice Steffy. Wyatt si recherà dal padre per dirgli che sposerà Katie, nonostante le sue minacce di diseredarlo. Bill lo stupirà, offrendogli di diventare l'unico erede del suo impero, solo a patto che lui rinunci per sempre a sposare Katie. Steffy confiderà a Ridge di pensare che Hope le stia nascondendo qualcosa su Liam e su quello che gli è accaduto ultimamente. A quel punto il Forrester contatterà Hope per chiederle spiegazioni in merito. Nel frattempo Liam si recherà da Steffy e le confiderà di aver sparato a suo padre.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il ritorno di Taylor

Dopo una lunga assenza, Taylor farà ritorno a Los Angeles, dopo aver saputo quello che è successo fra Bill e sua figlia. La donna, infatti, ritornerà in città per recarsi in ospedale da Bill a chiedergli spiegazioni in merito a ciò che lui ha fatto al matrimonio di Steffy e Liam. Sarà proprio in quell'occasione che Taylor rivelerà a Bill qualcosa di veramente sconcertante ed inaspettato. Steffy cercherà di convincere Liam di essere innocente, anche se i tentativi della giovane dovranno scontrarsi con la realtà: la commozione cerebrale subita dal giovane, infatti, né ha realmente offuscato i ricordi, per questa ragione non è possibile stabilire se il giovane ha sparato realmente a suo padre o no. Brooke e Ridge verranno a sapere del ritorno di Taylor e temeranno immediatamente le azioni della donna. La più grande paura della coppia, infatti sarà che la madre di Steffy possa fare scoppiare una vera e propria guerra fra le loro famiglie.