L'appuntamento con la prima puntata dell'ottava stagione di Masterchef Italia è per giovedì 17 gennaio, alle ore 21:15 circa. La nuova edizione dello show culinario sarà trasmessa in tv da Sky Uno e in streaming online da SkyGo. La novità più sostanziale di questo nuovo ciclo di puntate è l'ingresso in giuria di Giorgio Locatelli, chef stellato Michelin che va a prendere il posto di Antonia Klugmann. Il nuovo giurato ha già partecipato al programma nel 2018, in qualità di ospite speciale, e può essere conosciuto meglio anche attraverso il documentario "Giorgio Locatelli - MasterChef Coming" disponibile su Sky on demand.

L'ottava stagione di MasterChef Italia su Sky 1 e in streaming su SkyGo

Le prime puntate della nuova edizione di MasterChef Italia serviranno soprattutto a fare selezione e a scremare il parco dei concorrenti.

Nel corso del Live Cooking, i potenziali chef si cimenteranno in preparazioni culinarie davanti alla giuria, dopodichè sarà la volta della Prova dell'Hangar dalla quale usciranno i venti cuochi migliori. Dalla terza puntata inizierà così il programma vero e proprio che si concluderà con l'elezione del successore di Simone Scipioni, vincitore dello scorso anno.

Oltre che in studio, anche per questa stagione sono previste varie riprese all'esterno; un appuntamento speciale sarà sicuramente rappresentato dalla festa romana per il 40° anniversario dell'Associazione Italiana Persone Down. In questa occasione i concorrenti saranno aiutati nelle loro preparazioni da ragazzi affetti da questa patologia [VIDEO].

La giuria di questa edizione

Tre giurati confermati ed una new entry: la giuria di MasterChef Italia 8 è composta da Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Volendo ripassare le altissime competenze di questi giurati basti ricordare che l'imponente Cannavacciuolo detiene 4 Stelle Michelin [VIDEO] e conduce anche il programma "Cucine da incubo"; Bruno Barbieri ha in tutto 6 Stelle Michelin e conduce anche il format "4 Hotel"; Joe Bastianich è uno dei giurati più temuti dai concorrenti, mentre Giorgio Locatelli è un membro della giuria tutto da scoprire.

Lo chef lombardo, infatti, entra a far parte della giuria da quest'anno, al posto di Antonia Klugmann. A Londra la sua "Locanda Locatelli" si è vista assegnare 1 Stella Michelin e 'televisivamente' ha già partecipato a numerose trasmissioni nel Regno Unito.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione sono attesi Iginio Massari, Marco Pierre White e Heinz Beck.