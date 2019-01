Annuncio

Oggi si è registrata una nuova puntata di Amici che andrà in onda domani pomeriggio alle 14.45 su canale 5. Il programma è ormai una pietra miliare della nostra televisione, e da anni, oltre a sfornare talenti artistici, crea più di una polemica, intanto però, i fan del programma di Maria De Filippi continuano a crescere e nella puntata che è stata appena registrata potranno assistere a molte sorprese interessanti.

Le eliminazioni di Giacomo Eva e Arianna

La puntata si apre con il salvataggio di Manuel da parte di Timor e quello di Marco da parte di Veronica.

A questo punto inizia un circuito di sfide tra tutti i ballerini rimasti. I primi ad esibirsi sono Mimmi e Mowgly, la commissione decide di salvare proprio Mowgly. Quindi si scontrano Mimmi contro Gianmarco, con quest'ultimo che si aggiudica la vittoria.

La sfida successiva è dunque tra Mimmi e Arianna: in questo caso vince Mimmi.

Viene quindi decretato che a sfidare Vincenzo sarà Arianna e tutto viene predisposto per la gara tra i due, che viene vinta proprio dal ragazzo.

Il pubblico non si mostra indifferente e anzi protesta per la decisione, sulla quale interviene anche Marco schierandosi con Arianna, perchè a suo avviso Vincenzo è sostanzialmente già un professionista e non ha più molto da imparare. La vittoria di Vincenzo è però già ufficiale e quindi irreversibile: Arianna è eliminata.

Il turbine di emozioni di questa puntata così intensa non è ancora terminato, infatti Zerbi decide di mandare in sfida Giacomo Eva contro Elvise. Questa sfida costerà la maglia della Scuola al ragazzo che perde il confronto e viene così eliminato.

L'eliminazione di Mimmi

Arrivati a questo punto nella scuola vi è solo una ballerina donna: Mimmi.

Ma non è tempo di piangersi addosso, piuttosto di esibirsi, perchè inizia la sfida a squadre. Un momento topico di "Amici" che in questo caso vede confrontarsi i ragazzi alla pari perchè la penalità di meno due, chiesta dalla professoressa Celentano, viene considerata troppo severa.

Inizia quindi il match, che vede lo scontro tra Miguel e Marco. La vittoria viene assegnata a Miguel. La sfida successiva vede da un lato Alberto e dall'altro Casilio, con la vittoria di Alberto. Arriva dunque la sconfitta della squadra di Atene, e quindi ad andare in sfida sarà proprio Mimmi.

La giovane ballerina se la vede con Rafael , che avrà la meglio: Mimmi viene quindi eliminata e dovrà lasciare la scuola di "Amici 18", che perde anche l'ultima ballerina donna.