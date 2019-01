Annuncio

Anche questa settimana sono state pubblicate le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana, 'Beautiful [VIDEO]', che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dalle 13.40 alle 14.10 circa. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate della soap che verranno trasmesse in Italia dal 13 al 19 gennaio. Questa settimana, al centro di tutte le scene avremo il rilascio di Ridge e le indagini per trovare il colpevole del tentato omicidio di Bill.

Il confronto tra Liam e Bill

Le anticipazioni [VIDEO] di 'Beautiful' ci segnalano che Brooke cercherà di convincere il detective Sanchez dell'innocenza di suo marito Ridge.

Liam avrà delle visioni di lui con una pistola in mano e si convincerà di essere stato lui a sparare al padre. Brooke consiglierà al detective Sanchez di recarsi nuovamente in ospedale da Bill, in quanto quest'ultimo potrebbe aver accusato Ridge soltanto perché confuso dall'operazione subita. Hope confesserà a Liam di amarlo. Poco dopo il giovane si recherà in ospedale con Hope per costringere il padre a rivelargli se è stato veramente Ridge a sparargli o no. Durante il confronto però, padre e figlio finiranno per discutere aspramente fra di loro, fino a che Bill non darà del vigliacco a Liam per non aver avuto il coraggio di sparargli in faccia invece di farlo alle spalle. A quel punto la discussione degenererà con Liam che rinfaccerà al padre di aver cercato di sedurre Steffy. Il tutto si concluderà grazie all'intervento di Hope e all'arrivo in ospedale del detective Sanchez.

Sarà proprio in quell'occasione che l'investigatore tornerà ad interrogare Bill davanti a Hope e Liam. L'interrogatorio si concluderà poco dopo con Bill che ammetterà di non poter dire con certezza se sia stato Ridge a sparargli o no. L'unica cosa certa che Bill ricorda è che secondo lui è stato un uomo a sparargli dato che ha visto una sagoma maschile riflessa nello specchio, poco prima di sentire lo sparo.

Il rilascio di Ridge

Dopo le ultime deposizioni rilasciate da Bill, Sanchez si convincerà che a sparargli è stata una persona che lui conosceva e con cui ha dei conti in sospeso, ma che quella persona non è Ridge Forrester. Katie e Wyatt avranno opinioni dissonanti su chi avrebbe mai potuto attentare alla vita di Bill. Katie, infatti, sarà convinta che a sparare allo Spencer sia stata Quinn, mentre Wyatt pensa che l'attentatore possa essere Justin. Sanchez riferirà ad Hope dell'imminente rilascio di Ridge. Liam ringrazierà Bill per non averlo denunciato alla polizia. Brooke e Steffy saranno felicissime alla notizia del rilascio di Ridge e decideranno di festeggiare l'evento con un rinfresco organizzato alla Forrester. Anche Thorne sarà molto felice del rilascio del fratello, mentre Hope veglierà e conforterà Liam tutta la notte.