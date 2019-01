Annuncio

Il Trono Classico di Uomini e donne torna finalmente su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. Le prime tre puntate della settimana sono state dedicate al Trono Over, con ampio spazio riservato al ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella [VIDEO], ma da questo pomeriggio rivedremo Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli nella ricerca dell'anima gemella. C'è grande attesa di scoprire se la tronista napoletana riuscirà a schiarirsi le idee dopo tanta indecisione soprattutto tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Ma nella puntata odierna e nelle prossime settimane assisteremo ad una serie di capovolgimenti con delle eliminazioni illustri, seguite da un nuovo passo indietro nei confronti di un corteggiatore.

Avete già capito di chi stiamo parlando? Scopriamo di seguito cosa dovremo aspettarci da qui in avanti nel trono della cantante neo-melodica.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa elimina Andrea Dal Corso

Sarà un inizio di 2019 scoppiettante per Teresa Langella, alle prese con molti dubbi sul suo corteggiatore Andrew. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, la tronista vivrà l'ennesima esterna fiabesca con Dal Corso, durante la quale la coppia arriverà molto vicina dallo scambiarsi un bacio appassionato (sarà Teresa a farsi da parte). Dopo avere visto tali immagini, però, Maria De Filippi annuncerà la clamorosa decisione della napoletana: eliminare il corteggiatore! Il motivo verrà presto spiegato: lei non gli crede completamente.

In esterna sta benissimo ma quando poi si vedono in studio ha l'impressione che lui non sia sincero e metta in primo piano l'interesse per il contesto televisivo. Dirà, inoltre, di essere consapevole di appartenere a due mondi diversi: lei ama restare a casa in tuta e ciabatte, mentre lui preferisce i locali eleganti e alla moda. Teresa apparirà molto provata mentre spiegherà queste dichiarazioni tanto che Antonio interverrà affermando di avere notato il grande interesse di lei per Andrew e di considerarsi solo un ripiego.

Prossime puntate Uomini e donne: Andrea in vantaggio su Antonio

L'eliminazione di Andrea Dal Corso verrà confermata anche nelle puntate successive di Uomini e donne? Come molti fan avevano immaginato fin dall'inizio, le registrazioni successive dedicate al Trono Classico confermeranno il nuovo passo indietro della tronista che deciderà di riaccogliere Andrew [VIDEO] tra i suoi corteggiatori. Sarà il gesto del ragazzo a convincerla del suo interesse: i fiori che lei riceverà con tanto di biglietto nel quale esprimerà il suo sincero interesse.

Già a partire dalla successiva puntata in onda su Canale 5 vedremo quindi tornare l'ex single di Temptation Island, che verrà messo alla prova dalla tronista in varie occasioni. L'ultima di esse riguarderà la registrazione del 3 gennaio, durante la quale Teresa deciderà di portarlo a lavorare all'interno di una stalla, in un contesto ben diverso rispetto alle sue abitudini. La prova verrà brillantemente superata e la Langella darà l'impressione di essere molto vicina alla scelta, diretta proprio verso il bel Dal Corso.