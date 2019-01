Annuncio

Annuncio

Ennesimo strafalcione televisivo per Giulia De Lellis, la quale ieri sera si è resa protagonista di una gaffe durante la sua partecipazione a Guess my age - Indovina l'età, il programma dell'access prime time di Tv8 condotto da Enrico Papi. L'ex protagonista di Uomini e donne ha partecipato al programma per dare il suo aiuto al concorrente di turno, che doveva indovinare l'età giusta delle persone che arrivavano in studio. Ad un certo, punto, però, per dare una mano al concorrente e a Giulia è apparsa una foto di Lilli Gruber, e la De Lellis ha dato il 'meglio di se'. [VIDEO]

La gaffe di Giulia De Lellis su Lilli Gruber che infiamma i social

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giulia De Lellis nel momento in cui ha visto per la prima volta la fotografia della celebre giornalista de La7, ha subito esclamato: 'Ma è tutta tirata', chiedendo poi al conduttore Enrico Papi se tale affermazione si poteva dire in televisione ma ormai 'la frittata' era stata già fatta.

Ma come se non bastasse Giulia ha dimostrato di non conoscere minimamente chi fosse Lilli Gruber, dato che l'ha scambiata per un'attrice. Immediata la reazione del mondo social, in particolar modo i fan di Twitter che seguono Guess my age su Tv8, i quali non hanno non potuto sottolineare lo strafalcione di Giulia De Lellis, proprio come accadeva ai tempi del Grande Fratello Vip.

La De Lellis ignorava completamente il fatto che Lilli Gruber fosse stata una delle giornaliste di punta dell'edizione serale del Tg1 e che attualmente conduce uno dei programmi di maggior successo de La7, Otto e Mezzo, seguito ogni sera da una platea di circa due milioni di spettatori.

Advertisement

Ma il suo pubblico la ama anche per questo e proprio tale sua leggerezza, la rende perfetta per programmi di puro intrattenimento, come nel caso del game show condotto da Enrico Papi su Tv8.

Spiacevole episodio di Giulia De Lellis in strada

Ma in queste ultime ore Giulia ha fatto molto discutere [VIDEO] sul mondo social anche per un episodio spiacevolissimo che le è capitato passeggiando per strada. L'ex protagonista di Uomini e donne ha raccontato che qualche giorno fa un uomo le ha letteralmente ruttato in faccia, così senza alcun tipo di spiegazione logica. Un avvenimento che ha lasciato scioccata la De Lellis, la quale su Instagram ha ammesso di essere rimasta senza parole e di non aver avuto neppure il tempo di 'insultare' l'uomo per tale gestaccio nei suoi confronti.