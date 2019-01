Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai ambientata in un immaginario centro commerciale di Milano. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal 4 al 8 febbraio alle ore 15.40. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla nuova iniziativa ideata da Vittorio per incrementare le vendite del Paradiso e al triangolo formato da Elena, Salvatore e Antonio.

La delusione di Nicoletta

Le anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore [VIDEO]" ci segnalano che Tina sarà alla ricerca di un bravo insegnante di canto che sia bravo come Recalcati.

Vittorio deciderà di fornire ai clienti del Paradiso anche il servizio di corrispondenza, dopo aver visto Roberta acquistare molte cose per la sia famiglia. Il piano di Luca ed Andreina inizierà a mostrare i primi segni di successo quando Umberto inviterà la Mandelli a cenare con lui. I genitori di Nicoletta decideranno di dare un'altra possibilità a Riccardo, deludendo la figlia. Marta chiederà alle Veneri di fare da modelle per il catalogo del Paradiso Market, anche se lei e Vittorio non hanno ancora detto nulla ad Umberto della loro nuova iniziativa. Nicoletta e Federico inviteranno le Veneri a casa loro per guardare tutti insieme il Festival di Sanremo. Sarà proprio in quell'occasione che il Cattaneo avrà la possibilità di trascorrere un po di tempo con Roberta. Elena comincerà a cercare un nuovo lavoro, senza sapere che Salvatore ha intenzione di aiutarla senza farglielo capire.

Marta proporrà a Vittorio di assumere Riccardo al Paradiso.

Adelaide e Andreina si scontrano

Elena chiederà ad Antonio di aiutarla ad ottenere il posto di lavoro che le ha procurato Anita, ma durante l'incontro fra i due la rabbia del giovane avrà il sopravvento. Marta e Vittorio saranno in disaccordo se assumere Riccardo al Paradiso o no. Al Circolo, lo scontro fra Andreina e Adelaide diventerà in breve tempo una vera e propria guerra. Vittorio inviterà i clienti e i dipendenti del Paradiso ad assistere tutti insieme alla finale del Festival di Sanremo. A tale riunione però, non parteciperà Marta per fare una ripicca a Vittorio. Federico troverà il coraggio di dire al padre che in realtà la sua carriera scolastica è nettamente diversa da quella che lui gli ha sempre dipinto. Salvatore affronterà Antonio mentre si trova al Circolo, stimolando ancora di più l'interesse che Ludovica ha nei suoi confronti.