Prosegue con successo la messa in onda degli episodi della serie televisiva con Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti [VIDEO]". Giovedì 31 gennaio, infatti, sarà trasmessa la quarta puntata della quinta stagione, contenente gli episodi 7 e 8, intitolati "Fuori!" e "L'ultimo ricordo". Ma dove sarà possibile vedere la replica della quarta puntata, se per caso non si avrà la possibilità di guardarla in chiaro in prime time su Rai 1? Lo si potrà fare attraverso i canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della quarta puntata

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica del quarto appuntamento con le avventure di Suor Angela nel suo convento, sarà visibile sia sul web che in tv.

La replica in streaming, infatti, si potrà vedere nella sezione dedicata alla serie nel sito on demand Rai Play. Il catalogo di video in questione contiene tutti gli episodi della quinta stagione già andati in onda ma anche quelli delle stagioni precedenti. Vi ricordiamo che, per accedere ai contenuti di Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito. Dopo aver effettuato la registrazione, sarà possibile guardare tutti i video del sito e scaricare anche l'app gratuita che la Rai stessa fornisce, per vedere le nostre serie del cuore anche da smartphone e tablet.

La replica della quarta puntata di "Che Dio ci aiuti" verrà trasmessa in televisione domenica 3 febbraio alle 21.20 e mercoledì 6 febbraio a partire dalle 23.15 sul canale gratuito Rai Premium [VIDEO].

Anticipazioni

Le anticipazioni dell'episodio 7 ci segnalano che Suor Angela dovrà difendere una bambina che viene maltrattata dalla madre.

Maria chiederà aiuto a Nico per incontrare suo padre. Le suore cercheranno in tutti modi di sabotare la decisione di Azzurra di vendere il convento. I loro tentativi, però, non avranno successo e al convento si presenterà un possibile acquirente di nome Athos. Nico parteciperà senza Maria al ballo scolastico, finendo per avvicinarsi notevolmente a Ginevra.

Le anticipazioni dell'episodio 8, invece, ci suggeriscono che Ginevra riceverà delle foto in cui sono ritratti lei e Nico in atteggiamenti alquanto compromettenti, al ballo scolastico. Non saranno tanto le foto in sé a preoccupare ma soprattutto il fatto che la giovane non ricordi nulla di quello che è successo quella sera. Azzurra sarà indecisa se recarsi o meno all'incontro con Athos, perché in lui ha riconosciuto il suo più grande amore di gioventù. Suor Angela e Nico indagheranno sulla scomparsa di un giovane studente. Gabriele e Valentina organizzeranno una cena romantica ma, alla fine, saranno costretti a cambiare i programmi per la loro serata.