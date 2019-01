Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore", la soap italiana che ogni giorno intrattiene sulla Rai [VIDEO] milioni di telespettatori con i suoi colpi di scena e le sue storie d'amore. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 28 gennaio al primo di febbraio. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'entrata di Riccardo nel mondo degli affari e i tentativi di Andreina di far ingelosire Vittorio.

Umberto organizza l'ingresso di Riccardo nel mondo degli affari

Le anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore [VIDEO]" ci segnalano che Antonio romperà il suo fidanzamento con Elena e litigherà furiosamente con suo fratello Salvatore.

A quel punto Agnese incolperà Elena della lite intercorsa fra i suoi figli e chiederà a Don Ermanno di toglierle la possibilità di insegnare ai bambini degli immigrati. A casa Guarneri, Marta proporrà di inviare Riccardo in una clinica in Svizzera per la disintossicazione, ma Umberto non sarà d'accordo e proporrà al figlio un altro modo per curarsi. L'uomo, infatti, chiederà al figlio di occuparsi degli affari di famiglia per non farlo cadere nuovamente nell'apatia e nella tossicodipendenza. Adelaide non crederà alle buone intenzioni di Umberto e cercherà di capire quali sono le reali intenzioni che lo spingono ad inserire il figlio negli affari di famiglia. Elena comunicherà ad Anita di voler lasciare il suo lavoro in caffetteria. Umberto presenterà Riccardo ai suoi soci. Silvia cercherà di riavvicinarsi a Luciano.

Federico e Roberta studieranno i loro gusti reciproci in modo da riuscire ad apparire veramente come due fidanzati agli occhi della giovane.

La festa per Riccardo

Clelia confesserà a Luciano di temere le prossime mosse del marito. Federico riuscirà ad ingannare perfettamente i genitori di Roberta, quando quest'ultimi arriveranno a Milano. Umberto organizzerà al Circolo una festa in onore all'ingresso di Riccardo nel mondo degli affari, a cui parteciperanno anche Adelaide e Andreina. Quest'ultima, infatti, accorrerà alla festa per fare ingelosire Vittorio. Tina e Agnese cercheranno di far riconciliare Salvatore e Antonio, ma i loro tentativi finiranno per non ottenere gli effetti sperati. Adelaide accuserà Umberto di aver organizzato la festa per impressionare Andreina e non per aiutare realmente il figlio. Federico svelerà il suo segreto a Roberta mentre Andreina e Luca decideranno di incontrarsi di nascosto. Antonio prenderà le difese di Ludovica in una discussione con Cosimo, riuscendo a colpire profondamente la giovane.