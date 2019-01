Annuncio

Prosegue su Raiuno l'appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonista Elena Sofia Ricci, la quale ormai si sta avviando verso il giro di boa di questa stagione. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più irta di colpi di scena per tutti i protagonisti dello storico convento capitanato da suor Angela. La prossima settimana, però, la fiction non verrà trasmessa in televisione ma tornerà in onda a partire dal 14 febbraio sempre in prime time. [VIDEO]

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 quinta puntata: lo scontro tra suor Angela e Pietro

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Rai rivelano che giovedì prossimo in prime time su Raiuno andrà in onda la terza serata del 69esimo Festival di Sanremo con Claudio Baglioni, la quale prenderà il posto della fiction con Elena Sofia Ricci.

Per una settimana, quindi, i tantissimi fan della serie televisiva dovranno 'fare a meno' di suor Angela e tutta la comitiva, ma come vi dicevamo l'appuntamento ritornerà in onda a partire dalla settimana successiva.

Le anticipazioni ufficiali su Che Dio ci aiuti 5, infatti, rivelano che nel corso della quinta puntata vedremo che nell'episodio dal titolo 'Bruco o farfalla', ci sarà un accesissimo scontro tra suor Angela e l'oncologo Pietro Santoro. Quest'ultimo, infatti, ha preso in cura Eugenia una bambina che stava combattendo contro un brutto male: il medico credeva di esserlo riuscito a sconfiggere ma così non è stato.

Suor Angela e Pietro avranno degli scontri molto accesi riguardanti anche il senso della vita, poi però si renderanno conto di avere anche molti punti in comune e infatti tra di loro nascerà una grande amicizia. Occhi puntati poi su Nico e Ginevra: la situazione tra i due peggiora sempre di più e non fanno altro che litigare.

Azzurra deve dire la verità alla figlia Emma

Data la situazione, vedremo che Nico si lascerà andare ad un momento di debolezza e si avvicinerà a Maria.

Suor Costanza, invece, vuole realizzare uno dei suoi sogni più grandi: partecipare a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Il secondo episodio di questa quinta puntata di Che dio ci aiuti 5 [VIDEO], invece, si intitola 'Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare'. Le anticipazioni ufficiali sulla trama rivelano che in convento tornerà Emma, la figlia di Azzurra. E sarà proprio questa l'occasione in cui la donna dovrà dire tutta la verità alla ragazza sul padre Athos. Valentina, intanto, continua a migliorare e spinta da suor Angela tornerà a suonare la chitarra.