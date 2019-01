Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più famose della televisione italiana, "Beautiful". Le trame di cui andremo a parlare qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda tutti i giorni su Canale 5 [VIDEO] alle 13.40 dal 3 all'8 febbraio. Questa settimana al centro di tutte le scene avremo Steffy che dovrà cedere al ricatto di Bill per salvare la madre e poi Liam che sarà sempre più confuso dai sentimenti che prova per Steffy e Hope.

Quest'ultima inoltre confesserà a Liam i suoi sentimenti, mentre Ridge comincerà a dubitare della buona fede della giovane nei confronti di sua figlia Steffy.

Il trasferimento di Liam

Le anticipazioni di "Beautiful [VIDEO]" ci segnalano che Steffy sarà costretta a cedere al ricatto di Bill per salvare sua madre dal carcere.

L'uomo, infatti, la costringerà a firmare i documenti per l'annullamento del suo matrimonio con Liam in cambio della libertà di Taylor. Hope confesserà a Liam di amarlo e poi comunicherà a Steffy che il ragazzo ha deciso di trasferirsi a casa di Brooke Logan. Wyatt cercherà di convincere Liam a non trasferirsi a casa Forrester, mentre Ridge confiderà a Brooke di avere dei dubbi sul comportamento che Hope sta avendo nei confronti di Liam. Steffy e Hope finiranno per litigare aspramente per Liam.

L'ecografia di Steffy

Hope informerà Liam che i documenti per l'annullamento del suo matrimonio con Steffy sono stati firmati e che quindi adesso loro due sono liberi di pianificare al meglio il loro futuro insieme. A quel punto Steffy chiamerà Liam per farsi accompagnare a fare un'ecografia necessaria a scoprire se la loro bambina ha delle malformazioni alla colonna vertebrale o no.

Fortunatamente per la coppia, gli esami risulteranno tutti negativi e questo farà emozionare ed avvicinare nuovamente Liam e Steffy. Per caso Ridge si ritroverà ad ascoltare una discussione in cui Brooke e Hope parleranno male di Steffy. Wyatt si recherà da Bill per informarlo che lui e Katie si sono lasciati e che adesso tocca a lui onorare la sua parte dell'accordo. Liam si troverà benissimo a casa di Brooke fino a quando Justin non deciderà di organizzare una messa in scena per mettere in difficoltà lui e Steffy. Hope si preoccuperà notevolmente quando Liam inizierà a non rispondergli più al telefono. Steffy rivelerà a sua madre di avere ancora la speranza che un giorno Liam possa perdonarla e ritornare da lei e dalla loro bambina.