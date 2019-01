Annuncio

Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap opera più amate della televisione italiana, 'Tempesta d'amore [VIDEO]'. Sono state da poco rese note, infatti, le nuove anticipazioni italiane della soap che si riferiscono alle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 20 al 26 gennaio di quest'anno. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle macchinazioni di Christoph, alla crisi che sta attraversando il matrimonio di Michael e Natascha e alla corte spietata di Paul nei confronti di Romy.

Natascha non perdona Michael

Le anticipazioni [VIDEO] di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Christoph proibirà a Boris di partecipare alla corsa campestre a cui è iscritto per costringerlo a recarsi ad un appuntamento di lavoro.

Advertisement

La persona che dovrebbe incontrare Boris altri non sarà che la sua ex fidanzata, che è ancora innamorata di lui. Alicia non riuscirà più a sopportare il peso delle bugie che è stata costretta a dire negli ultimi tempi, mentre Viktor sarà sempre alle prese con i tentativi di Jessica di alleviare le sue pene d'amore. I tentativi di seduzione di Xenia falliranno miseramente quando Michael le farà sapere di non essere più disposto a tollerare il suo comportamento. Gli affari del birrificio miglioreranno notevolmente, anche se i Sonnbichler non cambieranno idea sulla loro scelta di vendere le proprie quote. Fabien rimarrà molto deluso quando scoprirà cosa è successo fra Michael e Xenia, mentre Natasha non riuscirà proprio a perdonare la leggerezza del marito. Christoph farà di tutto per riavvicinarsi ad Alicia, arrivando anche a proporle un viaggio da fare insieme da soli per ritrovare la sintonia perduta, ma la giovane rifiuterà.

Advertisement

Paul organizza una sorpresa per Romy

Michael tenterà in tutti i modi di salvare il suo matrimonio con Natascha, mentre Xenia festeggerà la riuscita del suo piano. Christoph scoprirà che Alicia non sarà presente alla gara a cui è iscritto suo fratello Paul. Fabien deciderà di cambiare i suoi piani per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Romy si convincerà che Paul stia flirtando con Vivian e deciderà di allontanarlo definitivamente da sé, ma il giovane non si arrenderà. Viktor si intrufolerà nell'ufficio del padre per trovare qualcosa con cui ricattarlo ma sarà scoperto quasi subito. André offrirà a Magda un caffé fatto male e la giovane si convincerà che lo chef vuole avvelenarla per eliminarla dalla cucina del Furstenhof. Christoph verrà a sapere che Boris è omosessuale e ci resterà male. Michael e Natascha si riappacificheranno grazie alla festa di compleanno di Fabien. Viktor chiederà aiuto a Xenia per trovare delle prove che incastrino suo padre, mentre Christoph si convincerà di poter ritornare insieme ad Alicia.

Paul affitterà una suite del Furstenhof per trascorrere una serata romantica con Romy, che ha il turno serale al lavoro. Christoph andrà su tutte le furie quando scoprirà la nuova alleanza che è nata fra Werner e Robert. André si convincerà che Magda sia sul punto di lasciargli il suo posto al Furstenhof ma Robert non sarà dello stesso avviso.