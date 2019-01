Annuncio

Domenica 20 gennaio prende il via una nuova settimana con la longeva soap opera americana Beautiful, in onda su Canale 5 con inizio alle 13:40. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Bill che continua a dettare condizioni. [VIDEO]Dopo che Spencer ha cambiato la versione dei fatti Ridge Forrester è stato scarcerato. Il detective Sanchez ha dovuto riaprire il caso poiché non ci sono prove sufficienti per far trattenere in carcere il marito di Brooke Logan.

La rivelazione di Liam ha rimesso la vicenda in discussione in quanto il fratello di Wyatt ha confessato a Bill di essere stato lui a tentare di ucciderlo. Da quel momento ha avuto inizio una pesante disputa tra i due uomini.

Nella questione si è inserita Hope che ha incolpato l'editore di non sapere essere riconoscente nei confronti delle persone che gli hanno dato affetto. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a sabato 26 gennaio rivelano che Hope ammetterà di essere ancora innamorata di Liam.

Bill detta le condizioni al figlio e gli chiede di lasciare Steffy

La Logan non ha più intenzione di difendere il matrimonio di Steffy e Liam mentre Thorne vuole trovare un modo per conquistare la donna amata. In particolare l'uomo vuole impedire a Katie di convolare a nozze con Wyatt. Dal canto suo Bill ha un nuovo incontro con il figlio. L'editore mostra il suo piano a Liam dicendo di non volerlo denunciare ma in cambio vuole avere Steffy e consiglia al figlio di iniziare un'altra vita con Hope.

Intanto Wyatt prega il genitore di accettare il matrimonio con Katie Logan (l'ex moglie di Spencer). Il fratello di Liam non vuole rinunciare alle nozze ma Bill gli fa un'offerta vantaggiosa: se lascerà la sorella di Brooke, diventerà l'erede unico dell'azienda.

Liam racconta la verità alla moglie

Nel frattempo Steffy decide di confidare a Ridge le sue perplessità sul comportamento di Hope. La Forrester riferisce al padre di essere sicura che la Logan le stia nascondendo qualcosa riguardo a Liam. Quest'ultimo rompe gli indugi e confessa alla moglie di aver sparato al padre. Intanto Taylor, tornata a Los Angeles, si reca immediatamente da Bill al quale fa un'inaspettata rivelazione. Dall'altra parte Steffy prova a convincere il consorte della sua completa innocenza ma il tentativo della donna si rivela infruttuoso poiché il figlio di Spencer si trova alle prese con delle visioni che gli comportano strani ricordi [VIDEO].