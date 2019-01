Annuncio

Annuncio

Lunedì 4 febbraio riprende il via l'amata soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Tina e la sua passione per il canto faranno da protagonista per la sua tenacia di continuare ad inseguire il suo sogno. Falsifica la firma della madre per cominciare a collaborare con Sandro ma viene scoperta dal produttore. Inoltre Antonio litigherà con Salvatore e porrà fine alla relazione con Elena.

Gli spoiler sino all'8 febbraio 2019 degli appuntamenti con 'Il Paradiso delle Signore' evidenziano come la situazione dagli Amato non sia delle più facili per i reiterati attriti che si susseguono in ambito familiare.

Agnese non riesce ad uscire dal vortice della disperazione mentre Tina è alla ricerca assennata di un maestro di canto che possa essere bravo almeno quanto Recalcati, docente mai dimenticato.

Advertisement

Riccardo disperato

I genitori di Roberta le chiedono di fare acquisti per loro e lei si reca al Paradiso; lì viene avvistata da Conti a cui balena in mente un'idea. Vittorio pensa di creare una vendita per corrispondenza in modo da provare a fare il salto di qualità col magazzino. Riccardo, invece, è in preda alla disperazione in quanto l'esser assunto nell'azienda familiare [VIDEO] non ha portato ai risultati sperati. Il figlio di Umberto è ancora intristito dalla fine della relazione amorosa con Nicoletta, la quale lo ha lasciato dopo il tradimento ai suoi danni con Ludovica. Il piano di Luca e Andreina inizia a dare i primi risultati dopo che Umberto li ha invitati.

Silvia in preda alla preoccupazione

Silvia si vede con Riccardo rendendosi immediatamente conto della sua disperazione tanto da voler consigliare alla figlia di ricredersi dando un'ulteriore chance al Guarnieri, ma Nicoletta non cede al consiglio della madre, bloccando sul nascere ogni possibilità di ricredersi in merito.

Advertisement

I migliori video del giorno

Maria, invece, offre alle Veneri un'ingaggio da modelle per il catalogo del Paradiso nato da un'idea di Vittorio che dovrà ascoltare necessariamente il parere di Umberto in merito a questa proposta. Tina, dal canto suo, sulle prime non si dimostra granché soddisfatta delle prestazioni canore [VIDEO] del nuovo maestro che si è scelta ma le sue aspettative erano piuttosto alte visto che avrebbe dovuto rimpiazzare il talentuoso Recalcati. La giovane donna, però, potrebbe ricevere una gradita sorpresa che non si aspettava facendole cambiare opinione repentinamente e migliorandole l'umore.