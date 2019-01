Annuncio

Armando Incarnato e Noel Formica sono stati tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne, trasmessa ieri 28 gennaio su Canale 5. In essa, dama e cavaliere hanno chiamato in causa le precedenti dichiarazioni del napoletano, secondo il quale era stata Noel a voler tenere segreti i loro incontri avvenuti a Pescara e Napoli. In tale occasione lui aveva anche parlato di un ex fidanzato di lei, scusandosi con la redazione [VIDEO]per essere andato contro le regole del programma.

La reazione dell'argentina era molto attesa dai telespettatori, soprattutto perché nei giorni scorsi aveva negato su Instagram le precedenti dichiarazioni di Armando, accusandolo di essere un bugiardo.

Nel primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over, tale tesi è stata ulteriormente confermata con uno scontro destinato a tenere banco anche oggi 30 gennaio.

Uomini e donne: il faccia a faccia tra Armando e Noel

Nella puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 28 gennaio, Noel Formica ha dato la sua versione dei fatti in merito alle precedenti dichiarazioni di Armando Incarnato. Lui ha mentito affermando che lei lo faceva uscire dal giardino di casa, affinché nessuno lo notasse. Lei abita al secondo piano e solo un trampolino gli avrebbe permesso di realizzare la fuga di cui lui ha parlato. La discussione è quindi passata all'ex fidanzato sessantenne e alle parole del napoletano secondo il quale lei fingeva durante le registrazioni e avrebbe chiesto a lui di fare altrettanto.

L'episodio andato in onda su Canale 5 si è concluso con l'entrata in studio di Armando e le sue prime sarcastiche parole: "Un bel quadro hai fatto, ti fa onore". Lo scontro sarà quindi inevitabile questo pomeriggio tra la coppia, diventata oggetto di discussione tra i fan del dating show sui social network. E proprio in risposta a molte affermazioni al vetriolo, Noel si è espressa di recente su Instagram, attraverso un botta e risposta a distanza con Incarnato.

News Uomini e donne: continua il botta e risposta tra Armando e Noel

I social network sono il terreno ideale per lanciarsi frecciatine pungenti tra i protagonisti di Uomini e donne, come confermato dalle ultime dichiarazioni di Noel Formica e Armando Incarnato. Quest'ultimo si è espresso attraverso un post [VIDEO], parlando del silenzio che aveva mantenuto su richiesta della dama: "Mi viene chiesto il silenzio, mi dispiace il mio silenzio aveva un valore, e di sicuro ad oggi non ha un prezzo". Successivamente ha riconfermato il suo punto di vista, accusando Noel (pur non facendone mai il nome) di essere una persona non sincera.

Queste le sue parole: "Ma quanto sei finta" o anche "ti sgami da sola". Noel si è invece rivolta a tutti coloro che l'hanno insultata attraverso i social network, dopo le dichiarazioni del napoletano a Uomini e donne: "L’era di internet dovrebbe servire ad avvicinare il mondo, non dovrebbe essere uno spogliatoio personale, per attaccare, denigrare e provare ad umiliare qualcuno". Ha quindi continuato il suo lungo sfogo, affermando che un linguaggio spinto può essere il trampolino di lancio per la diffusione dell'odio e, conseguentemente, anche della violenza.