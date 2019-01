Annuncio

Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO]ambientato a Puente Viejo. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani, di recente è entrata in scena una nuova donna cattiva. Si tratta di Antolina (Maria Lima), che purtroppo nei prossimi episodi dimostrerà di essere sempre più pericolosa. La new entry dopo aver ucciso il padre di Elsa Laguna, cioè Amancio, continuerà ad ingannare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), perché oltre a parlargli male della sua ex padrona fingerà di aver perso i sensi sotto lo sguardo di Marcela e Don Anselmo, per colpa della creatura che porta in grembo per avere il marito tutto per sé.

Elsa non riesce a convincere Isaac a non sposarsi, Antolina uccide Amancio

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, ci dicono che Isaac rinuncerà al suo amore per Elsa a causa della gravidanza inaspettata di Antolina.

Il Guerrero convolerà a nozze con l’ex domestica della Laguna assumendosi la responsabilità di uomo e padre. Nel corso del matrimonio, Elsa tenterà invano di convincere il suo amato a non sposare la sua ex ancella senza riuscirci, mostrandogli una lettera d’amore scritta dal suo defunto fratello Jesus per la sposa. Purtroppo il carpentiere si rifiuterà di ascoltare la sua ex fidanzata, e le ordinerà di uscire subito dalla chiesa. Nel frattempo Amancio dopo essere entrato in possesso di alcune lettere del figlio indirizzate ad Antolina, si metterà in viaggio con l’obiettivo di smascherarla. Il padre di Elsa non riuscirà a raggiungere Puente Viejo, a causa di un incidente a cavallo che lo costringerà a rimanere a riposo per diversi giorni. Successivamente Elsa si recherà nel luogo in cui suo padre ha avuto la brutta disavventura per recuperare le missive, mettendo in pericolo la vita del padre.

Nello specifico Antolina approfitterà dell’assenza della sua rivale per commettere un delitto, dato che ucciderà Amancio soffocandolo con un cuscino per non fargli svelare ciò che sa sul suo conto. A quel punto la moglie di Isaac farà cadere Elsa in un lago dopo averla ferita: in tale circostanza l’ex domestica si sbarazzerà anche delle epistole incriminate.

La Laguna lascia Puente Viejo, la messinscena della moglie del Guerrero

La Laguna non passerà a miglior vita grazie a Mauricio e accuserà l’acerrima nemica di essere la colpevole del decesso del padre e del suo malessere. Purtroppo nessuno, a parte Consuelo, Marcela, e Matias, darà credito alle parole di Elsa, poiché tutti coloro che saranno presenti al funerale di Amancio saranno convinti che la giovane abbia perso il senno della ragione per via del doloroso lutto. La Laguna sarà costretta ad allontanarsi da Puente Viejo per organizzare i funerali del padre anche nel suo paese natale. Prima di partire, Elsa inviterà Isaac a chiedere delle spiegazioni ad Antolina sul decesso di sua madre, intuendo che sia venuta a conoscenza della verità grazie a suo fratello.

Sfortunatamente l’ex ancella riuscirà ad ottenere la fiducia del marito per l’ennesima volta, perché gli farà credere che è stata proprio la Laguna a confessarle Il Segreto di famiglia. Per finire Antolina continuerà a portare avanti delle messinscene: per ricevere altre attenzioni del marito inscenerà uno svenimento a causa della sua gravidanza nella piazza del quartiere. Fortunatamente Consuelo avrà dei sospetti sulla moglie del Guerrero, poiché non riuscirà a credere all’improvviso malessere.