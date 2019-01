Annuncio

Continua l'appuntamento settimanale con la suora più simpatica della televisione italiana in "Che Dio si aiuti 5 [VIDEO]", la Serie TV con protagonista Elena Sofia Ricci. Giovedì 24 gennaio, infatti, verrà trasmessa la terza puntata della quinta stagione in prime time su Rai 1 [VIDEO]: Suor Angela scoprirà finalmente cosa si cela dietro agli strani comportamenti di Maria, Nico prenderà un'importante decisione e Azzurra farà un annuncio che stupirà tutti i residenti del convento.

Da non dimenticare che gli episodi che verranno trasmessi nel corso della terza puntata saranno il 5 ed il 6, rispettivamente intitolati "Basta un click" e "Tu chiamale se vuoi fissazioni".

Il segreto di Maria

Le anticipazioni del quinto episodio di "Che Dio ci aiuti" ci segnalano che Suor Angela riuscirà finalmente a scoprire cosa si cela dietro la profonda inquietudine che frequentemente colpisce Maria. La religiosa, infatti, scoprirà che la nipote di Suor Costanza teme per la sua sicurezza a causa del suo ex fidanzato che continua a minacciarla da quando lei lo ha lasciato. Nel frattempo, Suor Costanza scoprirà che la madre delle gemelline, Daniele e Silvia, è una ragazza che le ha abbandonate in ospedale per partire alla volta degli Stati Uniti, con la speranza di diventare famosa. Suor Angela parlerà con Nico della situazione in cui si trova Maria a causa del suo ex fidanzato. Azzurra terrà d'occhio continuamente Valentina per riuscire a restituirle il sorriso.

Nonostante questo, però, la giovane deciderà comunque di prendere una decisione molto pericolosa per il suo futuro.

La decisione di Nico

Le anticipazioni del sesto episodio della serie con Elena Sofia Ricci, ci rivelano che Ginevra sarà coinvolta, suo malgrado, in un problema riguardante i suoi alunni e avrà bisogno dell'aiuto di Suor Angela. Nico chiederà a Maria di rendere ufficiale la loro relazione, in modo che nessuno dei due esca con altre persone mentre si stanno frequentando. Nonostante la sua richiesta, però, Nico resterà, comunque, molto confuso su ciò che prova realmente per Maria, in quanto non sa se quello che sente per lei è amore o soltanto la voglia di fuggire da un'altra relazione. Azzurra annuncerà a tutto il convento di avere ancora intenzione di venderlo, soprattutto adesso che Valentina si è ripresa completamente. Dopodiché decide di rimanere lì, fino a quando non riuscirà a trovare un compratore adeguato per la struttura.