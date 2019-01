Annuncio

Adriano Celentano ha lasciato i suoi fan con il fiato sospeso. Alla vigilia della prima di Adrian [VIDEO], in onda questa sera su Canale 5, si era diffusa la voce che lo show, che avrebbe fatto da prologo alla serie televisiva animata, sarebbe saltato. Rumors alimentati dall’improvviso rientro a Milano del cantante e di Claudia Mori con l’evento in programma al teatro Camploy di Verona. Una suspense che è durata fino alle 22:11 quando, tra fulmini e saette, è entrato in scena Celentano dopo una battuta del comico Natalino Balasso.

“Lui è fatto così: sembra che non c’è ma quando arriva rompe i cog***ni”. Standing ovation e applausi a scena aperta per il ragazzo della via Gluck.

L’artista ha pronunciato poche parole e bevuto un sorso d’acqua prima di uscire di scena: “C’è qualcosa che va cambiato” - con riferimento alla frase colorita pronunciata da Balasso.

Dopo la breve esibizione è iniziato l’atteso cartoon evento che ha fatto discutere sui social per le scene decisamente osé.

Celentano: 'C'è qualcosa che va cambiato'

C’era attesa per la prima puntata della serie evento Adrian e per il previsto prologo con protagonista l’ottantunenne musicista. Tra gli annunciati protagonisti dell’evento anche Michelle Hunziker e Teo Teocoli che, però, non sono entrati in scena in occasione della prima serata della serie televisiva. Lo show è stato aperto da Nino Frassica e Francesco Scali che hanno messo in scena una parodia de L’arca di Noé. In seguito è toccato a Natalino Balasso intrattenere il pubblico del teatro Camploy di Verona. “Avete pagato per non vedere Celentano [VIDEO], io pagherei per non vedere Povia”.

Nel corso del monologo non è mancato un sarcastico riferimento alla discussa pubblicità del promo di Adrian.

Poi l’atteso momento con il cantante che è entrato in scena in stile casual con giaccone nero, maglietta e pantalone grigio scuro. Poche battute prima di lasciare spazio al cartoon.

Le immagini a luci rosse dividono i social

La Serie TV Adrian ha sorpreso tutti per le numerose scene ad alto contenuto erotico. L’orologiaio, alias Celentano, ed un avvenente mora (Claudia Mori) sono stati protagonisti di una serie di sequenze a luci rosse che hanno fatto discutere i telespettatori. In molti hanno espresso il proprio stupore sui social network. Non sono mancate critiche per il passaggio su Napoli con riferimento alla malavita organizzata. Polemiche anche per la durata della prima puntata, quaranta minuti circa, conclusasi intorno alle 23:10.

Tra i protagonisti della serie tv anche Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro nelle vesti della star Johnny Silver. Celentano è riapparso nell’appendice finale nel corso della quale sono state mandate in onda alcuni momenti delle prove.