Buone e cattive notizie si alterneranno nella programmazione de Il Segreto, in onda anche oggi 7 gennaio su Canale 5. La telenovela spagnola ieri ha stupito i telespettatori andando in onda anche di domenica [VIDEO], proprio come accaduto per Beautiful e Una Vita. Tale programmazione dovrebbe essere mantenuta anche nel corso delle prossime settimane, grazie allo spazio rimasto libero per la riduzione dell'orario di Domenica Live. Il sabato, invece, non ci sarà spazio né per Il Segreto né per Una Vita che verranno sostituite, come accaduto prima delle vacanze natalizie, da Amici di Maria De Filippi.

Le novità recenti riguardano però anche l'orario settimanale, con una variazione di palinsesto che potrebbe non risultare affatto gradita ai telespettatori della serie iberica.

Programmazione Il Segreto: da oggi cambia l'orario

Da oggi 7 gennaio cambia l'orario de Il Segreto, che verrà leggermente 'accorciato' rispetto a quanto accadeva prima di Natale. Le vicende di Puente Viejo, infatti, lasceranno un po' di spazio al daytime di Amici [VIDEO], che tornerà quotidianamente su Canale 5 come la scorsa stagione. Tale approfondimento dedicato al talent show di Maria De Filippi andrà in onda dalle ore 16:10 alle ore 16:30 circa e solo allora avrà inizio Il Segreto. La sua durata, comprese le fasce pubblicitarie, sarà di circa 45 minuti dato che alle ore 17:15 tornerà Barbara d'Urso con il suo Pomeriggio Cinque. Tale programmazione sarà mantenuta fino all'esordio de L'Isola dei famosi: il reality show, salvo variazioni dell'ultimo momento, partirà il 24 gennaio e prenderà altri minuti preziosi a Il Segreto con le sue pillole quotidiane.

Le trame della telenovela spagnola saranno comunque estremamente avvincenti anche questa settimana, poiché assisteremo ad un nuovo colpo di scena riguardante Julieta. Quest'ultima, infatti, deciderà che è giunto il momento di consumare il suo matrimonio con Prudencio.

Il Segreto, anticipazioni dal 7 all'11 gennaio: il ritorno di Elsa

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntata dal 7 all'11 gennaio, Julieta continuerà ad indagare su Prudencio, convinta che l'uomo abbia accesso illimitato ai conti di Donna Francisca. Per spingere il marito a fidarsi completamente di lei, la Uriarte deciderà di consumare il matrimonio (che lei deciderà di non annullare), fatto che darà i risultati sperati: Prudencio, infatti, confesserà di controllare il denaro di Donna Francisca e di avere cominciato a sottrarle delle piccole somme fin dal momento in cui lei gli ha accordato una simile fiducia. Durante un funerale simbolico, organizzato da Isaac per ricordare Elsa, lei apparirà sorprendentemente a Puente Viejo.

Il fatto scatenerà l'inevitabile relazione di Antolina, che si sentirà in colpa per la notte di passione trascorsa con Isaac e faticherà a stare in compagnia della ritrovata Elsa. Quest'ultima racconterà di essere stata rinchiusa in una torre dal fratello Jesus e di avere creduto che il marito fosse morto. Le sue parole, però, metteranno qualche dubbio in Antolina: perché dunque è venuta Puente Viejo se pensava che Isaac fosse passato a miglior vita? Carmelo troverà tra i libri di Adela delle lettere di minacce ai suoi danni. Se da un lato deciderà di chiedere l'intervento di una scorta per evitare che alla moglie possa accadere qualcosa di male, dall'altro non potrà fare a meno di pensare a chi potrebbe essere il mittente di tali missive.