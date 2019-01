Advertisement

Advertisement

Finalmente l'attesa è finita per i telespettatori di Uomini e donne che, dopo la lunga pausa natalizia, oggi 7 gennaio potranno ritrovare su Canale [VIDEO] 5 lo storico show targato Maria De Filippi. Come abitudine, la puntata del lunedì sarà dedicata al Trono Over con le vicende sentimentali di dame e cavalieri. Ampio spazio verrà soprattutto concesso a Gemma Galgani che parlerà della rottura con Paolo Marzotto, spiegando di essere rimasta molto delusa da alcune sue dichiarazioni rilasciate al settimanale Uomini e donne Magazine.

Leggi anche Avanti un altro torna in tv ma senza Michelone, morto nel sonno

La dama torinese si confronterà anche con Rocco Fredella, che l'ha raggiunta a Torino a conferma di un ritorno di fiamma davvero sorprendente. E in un appuntamento scoppiettante, non potrà mancare il classico siparietto trash che vedrà protagonista la stessa Gemma insieme a Tina Cipollari.

Advertisement

Uomini e donne, anticipazioni 7 gennaio: Gemma delusa da Rocco

Uomini e donne torna su Canale 5 nel suo tradizionale orario delle ore 14:45, appena dopo la telenovela Una Vita. La puntata comincerà con il confessionale della Galgani, registrato al termine del precedente appuntamento in studio. In esso, la dama parlerà dei propri sentimenti dopo la rottura con Paolo e la riapertura con Rocco, ma qui verrà raggiunta da Tina Cipollari. La scusa di voler partecipare a quel momento di sfogo si trasformerà presto nel nuovo pretesto per litigare: l'opinionista, infatti, verserà una bottiglietta d'acqua sul collo della Galgani e ne bagnerà il vestito. Seguirà il solito siparietto con le due donne che si inseguiranno nello studio, urlando l'una contro l'altra. Archiviato questo momento di ilarità, ci sarà spazio per il confronto in studio tra Paolo e Gemma: lei si dirà delusa per quanto letto nell'intervista da lui rilasciata a Uomini e donne Magazine.

Advertisement

In essa, Marzotto ha dichiarato di essere stanco di amoreggiare al telefono con la Galgani. Parole che non piaceranno affatto a lei, secondo la quale tali conversazioni non erano affatto superficiali come lui aveva voluto far credere. Al contrario, avevano parlato di argomenti seri del loro passato.

Gemma e Rocco si baciano in auto: anticipazioni di Uomini e donne

Secondo quanto riporta il sito Witty Tv, che ha rilasciato le prime anticipazioni di Uomini e donne sulla puntata di oggi 7 gennaio, Rocco Fredella raggiungerà Gemma a Torino e trascorrerà insieme a lei una piacevole giornata. Addobberanno insieme un albero di Natale in strada (ricordiamo che questa puntata è stata registrata il 15 dicembre, ben prima di Natale) e trascorreranno diverso tempo in auto a parlare. Proprio qui si scambieranno alcuni baci appassionati [VIDEO] anche se lei non avrà alcuna intenzione di andare oltre. Non permetterà al piastrellista di salire in casa sua, fatto che lo deluderà un pochino. Lui aveva persino portato con sé uno spazzolino da denti, essendo convinto di trascorrere la notte con Gemma.

In studio, la dama preciserà di essere rimasta felice per questo incontro e aggiungerà di essersi resa conto che lui prova davvero della forte attrazione fisica nei suoi confronti. Nel corso della puntata, i due balleranno più volte insieme.