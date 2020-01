È tutto pronto per l'esordio della dodicesima stagione di Don Matteo, la fortuna fiction di Rai 1 in onda a partire da oggi 9 gennaio. Saranno dieci le puntate della serie prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Terence Hill tornerà a vestire i panni dell'amatissimo sacerdote di Spoleto e insieme a lui non potranno mancare gli storici volti di Nino Frassica e Maurizio Lastrico. Spazio anche a grandi novità con l'entrata nel cast di Fabio Rovazzi, Elena Sofia Ricci e The Jackal.

L'undicesima stagione si è conclusa con la decisione di Anna e Marco di convolare a giuste nozze e la nuova serie si aprirà proprio con i preparativi del loro matrimonio. Qualcosa, però, potrebbe andare storto per la coppia quando un nuovo giovane, Sergio, riuscirà a cattura l'attenzione della Olivieri. Già nella puntata di questa sera, inoltre, ci sarà un complicato caso di risolvere. Il figlio di un noto chirurgo, infatti, sparirà misteriosamente e le indagini entreranno subito nel vivo.

Il piccolo Andrea viene rapito

La prima puntata di Don Matteo 12, intitolata 'Non avrai altro Dio all'infuori di me', concederà ampio spazio ai preparativi del matrimonio di Anna e Marco. La coppia sarà completamente immersa nell'organizzazione dell'evento, ma qualcosa di spiacevole turberà la loro felicità. Andrea, il figlio di un noto chirurgo della città, sparirà improvvisamente e non ci sarà tempo da perdere per mettersi sulle sue tracce. Purtroppo si tratterà di un rapimento e Anna dedicherà tutta se se stessa per riportare il piccolo in libertà. I problemi però non saranno finiti qui dato che la Olivieri dovrà fare i conti anche con un grave problema professionale. Si tratterà di una questione che dovrà essere subito risolta in quanto potrebbe mettere in pericolo le imminenti nozze con Marco.

Un benefattore misterioso

Proseguendo con le succose anticipazioni riguardanti la puntata odierna di Don Matteo 12, la città di Spoleto sarà sconvolta dal comportamento di un misterioso benefattore. Una persona nasconderà del denaro lungo le vie della città e gli abitanti potranno trovarlo solo attraverso una strana caccia al tesoro. La città entrerà in subbuglio alla ricerca delle scatole accompagnate da strani origami. Si tratterà di uno scherzo o ci sarà sotto dell'altro? Ben presto, infatti, risulterà evidente che questa novità potrà essere l'occasione per sviare l'attenzione dei cittadini per compiere un'azione crudele. E approfittando della situazione, qualcuno potrebbe fare del male proprio a Don Matteo.