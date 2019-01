Advertisement

Da oggi 7 gennaio Beautiful tornerà ad occupare il suo solito posto nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 [VIDEO]. L'orario sarà quello a cui i telespettatori sono abituati da anni, ovvero le puntate a partire dalle ore 13:40 in onda fino alle ore 14:10, quando la soap americana lascerà spazio alla telenovela Una Vita. Ma cosa dovremo aspettarci negli episodi in onda da oggi fino alla prossima domenica 13 gennaio? Le trame si concentreranno ancora sulle indagini legate al tentato omicidio ai danni di Bill Spencer.

Al suo risveglio dal delicato intervento chirurgico, il magnate parlerà dei suoi ricordi riguardanti la sera in cui qualcuno gli ha sparato e punterà il dito contro Ridge Forrester.

Le novità non mancheranno anche nel triangolo Hope, Steffy e Liam, con il nuovo tentativo della Forrester di riconquistare il marito dei misteriosi ricordi che riaffioreranno nella mente del figlio di Bill.

Beautiful anticipazioni: Ridge si proclama innocente

Le anticipazioni di Beautiful fino al 13 gennaio, confermano le parole di Bill al suo risveglio: è stato Ridge a premere il grilletto. Davanti a tale convinzione, il detective Sanchez prenderà immediati provvedimenti e arresterà lo stilista, portandolo in centrale. Da parte sua, Ridge continuerà a proclamarsi innocente, dicendosi certo che i ricordi dello Spencer non siano affatto chiari. L'arresto dell'uomo scatenerà nuove ripercussioni: Brooke, convinta nell'innocenza del marito, si recherà da Bill per capire per quale motivo lo abbia incastrato.

Così si renderà presto conto che l'uomo potrebbe avere mentito. Mentre Carter si impegnerà per portare immediatamente Forrester in libertà su cauzione, alla casa di moda di parlerà delle possibili ripercussioni che questo nuovo scandalo potrebbe avere sull'azienda di famiglia. Ma il detective Sanchez non darà nulla per scontato e, nonostante l'arresto, continuerà ad indagare sull'accaduto. Per questo deciderà di parlare nuovamente con Quinn, per discutere dei suoi rapporti con l'ex amante.

Trame Beautiful fino al 13 gennaio: Liam comincia a ricordare

Steffy e Hope discuteranno dei possibili sentimenti da parte di quest'ultima per Liam. La Logan alla fine riuscirà a tranquillizzare la sorellastra, invitandola a continuare a lottare per riconquistare l'ex marito ma ricordandole che non è stata sincera con lui quando non gli ha parlato della proposta di matrimonio. E proprio questa proposta sarà oggetto di nuovi problemi per la Forrester. Recatasi in ospedale da Bill, infatti, Steffy subirà l'ennesimo ricatto da parte dell'uomo: se lei lo sposerà, lui farà cadere qualsiasi ricatto ai danni di Ridge.

Le sue parole al momento non avranno seguito e la figlia di Taylor deciderà di organizzare una cena romantica per tentare di ricucire lo strappo con l'ex marito. Liam accetterà l'invito ma, poco prima di entrare in casa, sbatterà la testa contro un ramo sporgente. Solo allora comincerà a pensare ad Hope [VIDEO] e alla proposta di Bill a Steffy. Ma soprattutto, il rampollo Spencer avrà dei misteriosi ricordi riguardo la sera in cui qualcuno a sparato a suo padre.