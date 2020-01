La ricerca dell'anima gemella prosegue per Gemma Galgani dopo la fine della sua frequentazione con Juan Luis Ciano. E nella registrazione che si è tenuta ieri 8 gennaio, la dama torinese ha confermato di non avere ancora trovato la persona giusta, optando per la chiusura anche con Marcello, l'uomo per il quale aveva manifestato dell'interesse nel corso del precedente appuntamento in studio. Dopo avere chiarito le ragioni di questa decisione, dovuta alla frequentazione del cavaliere anche con altre signore, la Galgani ha assecondato la richiesta di Maria De Filippi, rendendosi disponibile ad un ballo al centro dello studio con Tina Cipollari.

Ma quest'ultima ha rifiutato.

Gemma Galgani non approfondisce la conoscenza con Marcello

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione dell'8 gennaio segnalano che Gemma ha deciso di non approfondire la conoscenza con Marcello. A pochi giorni dallo scontro con Juan Luis Ciano, che poi è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare lo studio, la dama torinese era sembrata interessata a Marcello. Ma anche in questo caso, il flirt non ha avuto luogo l'evoluzione sperata.

Gemma ha infatti deciso di non voler conoscere meglio il cavaliere, il quale a sua volta ha continuato a sentire anche Anna e Antonella. Memore delle esperienze passate, la Galgani ha spiegato di non voler frequentare una persona interessata ad altre donne, ma di cercare l'esclusiva. Tale dichiarazione è stata anche l'occasione per un intervento di Gianni Sperti che ha criticato Anna per avere pubblicato sui social una foto del negozio di Marcello. L'opinionista si è quindi chiesto se tra i due ci sia dell'interesse o del semplice business.

Tina Cipollari rifiuta di ballare con Gemma Galgani

Archiviata anche la breve conoscenza con Marcello, Gemma Galgani non ha avuto l'opportunità di conoscere altri cavalieri nel corso della registrazione di Uomini e donne dell'8 gennaio. L'appuntamento in studio è stato ampiamente dedicato ad Armando Incarnato che ha smentito la love story con Jeannette, portando proprio la testimonianza di quest'ultima.

Tra i due c'è stata una storia in passato, ma la relazione è chiusa da tempo.

Gemma è stata comunque al centro di un divertente siparietto con Tina Cipollari. Maria De Filippi, infatti, le ha proposto di ballare con la sua storica rivale sulle note di una musica da discoteca. Ma tale idea è stata rispedita al mittente dalla Cipollari che ha rifiutato di esibirsi con la Galgani. Gianni, invece, ha ballato con Roberta, mentre Valentina ha cominciato a ballare con un cavaliere davanti ad Erik.