Nuovo appuntamento incentrato sull’avvincente telenovela di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di guardare la prossima settimana, la nuova protagonista Elsa Laguna cadrà in preda alla disperazione profonda, non appena Isaac Guerrero le dirà di essere il padre del figlio che aspetta la sua ex domestica Antolina. L’insegnante Adela invece, entrerà in coma dopo essere stata aggredita da un nemico del passato chiamato Basilio Duràn.

Il Segreto: Elsa affronta Isaac, Matias rassicura il nonno Raimundo

Le anticipazioni settimanali, precisamente degli episodi che verranno trasmessi [VIDEO]su Canale 5 dal 3 all’8 febbraio 2019, svelano che Elsa dopo aver appreso che Antolina aspetta un figlio da Isaac perderà le staffe.

La sorella del defunto Jesus affronterà il suo promesso sposo dicendogli di averla delusa. Proprio quando il Guerrero rincorrerà la sua ex fidanzata, Antolina lo interromperà perché avrà un forte dolore al ventre. Intanto Basilio ferirà in testa Adela, ma per fortuna non riuscirà ad ucciderla grazie all’intervento dello sceriffo Meliton, che porterà la maestra subito in ospedale. Carmelo purtroppo apprenderà dal dottor Iglesias che per poter sopravvivere la sua amata, dovrà sottoporsi ad un’operazione molto delicata. In seguito Prudencio non si fiderà di Julieta, che nel frattempo verrà a conoscenza che Riamundo ha chiesto a Fernando di voler avere notizie dalla moglie Francisca. Matias rassicurerà il nonno dicendogli che Emilia e Alfonso si trovano a Parigi sani e salvi. Nonostante ciò, l’Ulloa si preoccuperà per la nipote Maria per non essersi fatta sentire da alcuni mesi.

Adela supererà l’intervento, ma le sue condizioni di salute saranno ancora gravi. La Uriarte farà presente alla nonna Consuelo che continueranno a vedersi poco, invece Onesimo con l’intento di risollevare l’umore di Tiburcio organizzerà una festa nella piazza del paese per fargli dimostrare la sua forza. Il Mesia chiederà a Prudencio delle informazioni sulle guardie che hanno consentito a Saul ad evadere dal carcere. Successivamente Fernando troverà un telegramma scritto da Maria per Raimundo.

Fernando scopre che Maria è viva, Adela rischia di morire

Dopo aver scoperto che Maria è viva, il figlio del defunto Olmo prometterà a Julieta di aiutarla a far luce sul presunto decesso di Saul. Elsa mentre sarà intenta a scappare da Puente Viejo, verrà ritrovata da Fè. Isaac rivelerà a Don Anselmo che Antolina aspetta un figlio da lui. Nel frattempo Consuelo convincerà la Laguna a rimanere nella locanda, invece Irene rimarrà al capezzale di Adela per far riposare Carmelo. Quest’ultimo farà presente a Severo che farà di tutto per trovare l’aggressore della moglie.

Hipolito e Onesimo avranno una discussione a causa della radio, invece un’anziana donna chiamata Magdalena cercherà il marito Armando all’emporio dei Miranar. La nipote di Consuelo per scoprire chi ha ucciso il maggiore degli Ortega, si concederà a Fernando. Prudencio andrà su tutte le furie dopo aver visto il Mesia e la moglie sempre più vicini. Raimundo deciso a ritrovare la moglie pedinerà il Mesia, e arriverà in una misteriosa clinica. Marcela dirà ad Antolina che anche se Elsa alloggerà nella sua pensione, la loro amicizia continuerà. La Laguna avrà l’ennesimo litigio con la sua ex ancella. Sfortunatamente il dottor Iglesias rivelerà al Leal che se Adela non si riprenderà, potrebbe passare a miglior vita. Infine Magdalena sarà convinta che Don Berengario sia suo marito, mentre Irene e Severo progetteranno un piano per invitare lo stalker della madre di Ulpiano ad uscire allo scoperto.