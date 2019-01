Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita” [VIDEO]sempre ricca di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, nel quartiere di Acacias 38 ci sarà un grande scandalo che vedrà protagonisti Susana Seler (Amparo Fernandez), e il figlio Simon Gayarre. Tutto inizierà quando tutti i compaesani scopriranno che la sarta e l’ex maggiordomo sono madre e figlio. La suocera di Adela dopo essere stata messa in cattiva luce per aver mentito per tutti questi anni, avrà dei seri problemi con il lavoro.

A questo punto Ursula DIcenta (Montserrat Alcoverro) farà credere all’amica di volerla aiutare, mentre invece le tenderà un tranello, dato che si vendicherà di lei per l’umiliazione ricevuta durante la festività di San Paolino.

Una Vita: Arturo smaschera Susana, Ursula inganna la madre di Simon

Gli spoiler dei prossimi episodi [VIDEO]italiani che i telespettatori avranno la possibilità di guardare tra qualche mese, ci rivelano che il colonello Arturo Valverde approfitterà di una festa per smascherare Susana. In particolare il padre di Elvira durante uno spettacolo di marionette annuncerà che la sarta è la madre di Simon Gayarre: questa scoperta causerà dei grossi problemi alla Seler, dato che le voci arriveranno anche nelle sedi vescovili. Susana quindi dopo essere stata messa in cattiva luce, non riuscirà a vendere un manto prezioso realizzato da lei e Adela al Vaticano. Inizialmente la sarta si arrenderà, ma poi chiederà ad Ursula di aiutarla. Quest’ultima ingannerà la sarta, dato che invece di intercedere in suo favore, le farà credere che i membri della curia non hanno nessuna intenzione di risolvere la sua precaria situazione.

La disperazione della Seler, la vendetta della Dicenta

Successivamente la madre di Leandro si recherà in compagnia della nuora al vescovato, per mostrare ai sacerdoti il manto che ha cucito: in tale circostanza i prelati cambieranno idea, facendo esultare di gioia la sarta. Susana non appena ritornerà ad Acacias 38 però troverà una sorpresa scioccante, ovvero una scritta contro di lei sulla vetrina del suo negozio. Purtroppo anche se Simon, Adela, e Victor, faranno subito sparire l’offesa, la sarta cadrà in preda alla disperazione, dato che si domanderà chi potrebbe essere stato a scrivere lo spiacevole pettegolezzo. Nel frattempo si scoprirà che la responsabile della brutta parola è la Dicenta, perché la stessa farà i complimenti a Carmen per aver eseguito il suo ordine nel migliore dei modi. Per finire l’ex educatrice della defunta Cayetana farà presente alla sua domestica di essersi vendicata di Susana, per aver contribuito all’umiliazione che le hanno fatto quando la defunta vedova De La Serna era viva, precisamente nel corso dei festeggiamenti di San Paolino, precisando che a breve anche agli atri abitanti la pagheranno.