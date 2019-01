Annuncio

Ieri sera, in prime-time su Canale 5, ha debuttato la nuova stagione della fiction "La dottoressa Giò" con protagonista Barbara D'Urso, tornata - a distanza di vent'anni - a indossare i panni della ginecologa Giorgia Basile. Un ritorno sul piccolo schermo che la D'Urso stessa ha provveduto a sponsorizzare sul web e sui social network, anche se gli ascolti della prima puntata della fiction non sono stati proprio positivi, e la media si è fermata ad un numero "irrisorio" dal punto di vista dell'auditel.

Male il ritorno de 'La dottoressa Giò': debutto flop al 12.60% di share

Il verdetto degli ascolti Tv relativo alla serata di ieri, 13 gennaio, rivela che la prima puntata de "La dottoressa Giò" ha ottenuto in media appena 3 milioni di telespettatori su Canale 5, fermandosi ad uno share che non è andato oltre la soglia del 12.60%.

Il primo episodio di questa nuova stagione - sebbene sia stato trasmesso senza pause pubblicitarie - è stato seguito da una media di 3.2 milioni di italiani, mentre la seconda puntata non è andata oltre i 2.9 milioni di spettatori. Insomma, numeri che non sono andati oltre le aspettative e che non fanno ben sperare per le restanti tre puntate della fiction.

Inoltre va sottolineato che su Raiuno non è ancora ritornato Fabio Fazio con il suo talk-show "Che tempo che fa", infatti ieri sera sulla rete ammiraglia della Tv di Stato è andata in onda la partita di Coppa Italia Napoli-Sassuolo che ha ottenuto ascolti pari a tre milioni e mezzo di spettatori con il 14.10% di share.

Nonostante i dati relativamente bassi che fanno gridare al flop di ascolti per il debutto de "La dottoressa Giò", questa mattina l'attrice e conduttrice napoletana ha voluto ringraziare comunque il suo numeroso pubblico [VIDEO] per averla seguita con grande affetto in questa nuova avventura televisiva che ha segnato il suo ritorno alla recitazione.

Debutto sottotono anche per Domenica Live

Non è andata molto meglio, nel pomeriggio, la prima puntata del 2019 di "Domenica Live", il programma condotto sempre dalla D'Urso, tornato in onda su Canale 5 in diretta dopo un mese di stop per la sosta natalizia. La trasmissione ha ripreso la sua messa in onda [VIDEO] nella nuova fascia oraria delle 17:20, conquistando le attenzioni di appena 2.1 milioni di spettatori, pari al 12.70% di share.

Lo show domenicale, di conseguenza, ha ottenuto un pareggio - in termini di ascolto - con il suo principale competitor, "La prima volta", condotto da Cristina Parodi e seguito da una platea di oltre 2 milioni di spettatori con uno share del 12.20%.