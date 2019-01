Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction La compagnia del cigno con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Settimana dopo settimana, gli ascolti della serie televisiva diventano sempre più interessanti e positivi per la rete ammiraglia Rai, al punto che in moltissimi si chiedono se ci sarà una seconda stagione, visto il grande successo ottenuto in queste settimane. Nel frattempo però cresce l'attesa per la quinta e penultima puntata della fiction, che vedremo in onda il prossimo lunedì 28 gennaio su Raiuno.

Si preannuncia ricca di colpi di scena. [VIDEO]

Spoiler: Matteo confessa la verità

Le anticipazioni riguardanti la quinta puntata de La compagnia del cigno, che verrà trasmessa il prossimo lunedì sera in prima serata alle 21.30 su Raiuno, rivelano che, nel primo episodio dal titolo "Scoperte", Matteo confesserà finalmente tutta la verità sulla morte di sua mamma e chiederà scusa ai suoi compagni per le bugie che ha detto nel corso di queste settimane.

Advertisement

Per fortuna i suoi amici lo perdoneranno subito. Intanto Rosario verrà informato della decisione del giudice: deve andare a Firenze con sua mamma. Sara, invece, per la prima volta mostrerà la sua fragilità dopo aver rischiato di essere investita da un'automobile.

Il secondo episodio di questa quinta puntata de La compagnia del cigno si intitola '"Rinascere": le anticipazioni rivelano che il maestro Marioni comunicherà ai ragazzi che non seguirà più l'orchestra e Matteo si sentirà in colpa. Il ragazzo cercherà di parlare con il maestro per fargli cambiare idea, ma durante la loro chiacchierata si renderà conto che Marioni nasconde un terribile dolore e capisce che in questo momento ha altro a cui pensare.

Dove rivedere gli episodi de La compagnia del cigno in streaming online

In attesa di vedere in onda il quinto appuntamento con la fiction [VIDEO] che vede protagonista Anna Valle, vi segnaliamo che tutti gli episodi che sono stati trasmessi in queste settimane possono essere rivisti in replica streaming online sul portale gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per cellulari.

Advertisement

I migliori video del giorno

Riuscirà la fiction a mantenere intatta la sua media di oltre 5.4 milioni di spettatori anche adesso che su Canale 5 debutterà lo show Adrian, con Adriano Celentano, in onda per sette lunedì in prime time? Lo scopriremo nelle prossime settimane quando arriverà il verdetto dell'Auditel.