Eccoci tornati con gli spoiler dedicati allo sceneggiato iberico Il Segreto [VIDEO], prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. E’ pronta a sorprendere il pubblico italiano la telenovela ambientata a Puente Viejo, perché due personaggi maschili, che in passato se ne sono detti di tutti i colori, stringeranno un patto. Stiamo parlando di Fernando Mesia (Carlos Serrano), che i telespettatori hanno già avuto modo di rivedere su Canale 5, e di Gonzalo Castro (Jordi Coll).

Quest’ultimo, dopo aver fatto credere al rivale di aver messo fuori gioco Francisca Montenegro, gli farà una richiesta inaspettata. L’ex sacerdote chiederà al figlio del defunto Olmo di voler ricevere l’eredità della moglie di Raimundo Ulloa.

Non è ancora finita dato che il padre di Emilia e il nipote si alleeranno contro Fernando Mesia.

Il Segreto: Fernando scopre che Maria è viva, Gonzalo si allea con il nonno

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, tra qualche mese [VIDEO], precisamente nell’'episodio numero 1920, i telespettatori italiani rivedranno l’amatissimo Gonzalo Castro. Purtroppo il figlio dell’indimenticabile Pepa Balmes e Tristan, sin da subito, approfitterà delle pessime condizioni di salute di Francisca Montenegro per agire. Nello specifico l’ex sacerdote entrerà nello studio della dark lady e le sparerà contro due colpi di pistola sotto lo sguardo sconvolto di Fernando Mesia. Dopo aver dato l’impressione di aver messo fine all'esistenza della matrona, il genero di Emilia e Alfonso chiederà al suo acerrimo nemico di non denunciarlo.

Il figlio del defunto Olmo si adeguerà alla volontà del rivale, dopo essere venuto a conoscenza che la sua ex moglie Maria si trova a Cuba. A questo punto Gonzalo deciderà di sbarazzarsi anche di Fernando con la complicità del nonno Raimundo. La trama diventerà sempre più avvincente, dato che il Mesia rivelerà al Castro di non aver mai smesso di amare la figlia di Emilia e Alfonso.

Il sospetto di Julieta e Saul, l’Ulloa prende le difese di Gonzalo

Successivamente Gonzalo, dopo aver ribadito a Fernando di aver ucciso la dark lady principale della soap, senza spiegare il motivo del suo terribile gesto, gli dirà di volersi appropriare del denaro di Francisca che spetta a Maria. Il Mesia risponderà alla richiesta del rivale, precisandogli che l’eredità della Montenegro è utile per garantire a lui e alla moglie Maria di rifarsi una nuova vita, dopo il presunto decesso della figlia e del nipote avvenuto a causa di un incendio. Intanto Matias sarà deciso a rivelare ai genitori che Esperanza e il cugino Beltran sono morti, nonostante la contrarietà di Gonzalo.

Julieta e Saul, invece, sospetteranno dell’ex sacerdote dopo averlo visto parlare parecchie volte con Fernando. La nipote di Consuelo e il maggiore degli Ortega per scoprire cosa nascondono il Mesia e il Castro, accetteranno l’aiuto di Prudencio. Purtroppo l’eroina di Puente Viejo e Saul saranno costretti a fare i conti con Raimundo, che si scaglierà contro di loro per aver cercato di screditare il nipote. Per finire l’Ulloa incontrerà in segreto Gonzalo e gli farà presente che prima o poi le loro intenzioni contro il Mesia verranno scoperte.