Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni degli appuntamenti delle prossime settimane svelano che Antolina dimostrerà la sua natura diabolica, tanto da decidere di porre fine alla vita di Elsa.

Il Segreto anticipazioni: la moglie di Isaac uccide Don Amancio

Antolina diventerà la protagonista delle prossime puntate de Il Segreto. La ragazza, infatti, diventerà la moglie di Isaac, dopo averlo convinto di aspettare un bambino da lui.

Peccato che Don Amancio e Elsa comincino ad indagare su di lei. Il padre di Elsa, infatti, tornerà a Puente Viejo dopo aver trovato alcune lettere scritte da Antolina dal defunto Jesus.

Di qui, sarà chiaro che la serva aveva spinto il figlio ad inviare un comando armato per ammazzare la sua famiglia durante il matrimonio tra Elsa e Isaac. Ma l'uomo cadrà rovinosamente da cavallo prima di arrivare a destinazione.

Gli spoiler annunciano che Don Amancio starà per molti giorni in coma per poi riaprire gli occhi grazie alle cure amorevoli di sua figlia e del dottor Zabaleta. Qui confesserà alla figlia di aver cercato di raggiungerla il più velocemente possibile per consegnarle le missive scambiate tra Antolina e Jesus. Peccato che le missive verranno perdute durante l'incidente, mentre la biondina approfitterà di un momento di distrazione da parte della figlia per soffocarlo con un cuscino sulla faccia.

Il Segreto: Elsa aggredita da Antolina

Le trame degli appuntamenti de Il Segreto in onda nelle prossime settimane svelano che la pazzia della moglie di Isaac non si fermerà qui, in quanto cercherà di mettersi sulle tracce di Elsa, che nel frattempo riuscirà a recuperare le missive incriminate.

Una volta raggiunta non esiterà a picchiare la sua rivale con un grosso ramo per poi abbandonarla sul letto del fiume, credendo di aver posto fine alla sua travagliata esistenza, poi si precipiterà a nascondere tutte le lettere.

Tuttavia la ragazza verrà ritrovata da Mauricio appena in tempo. Infatti sarà trasportata alla locanda dove Marcela e Consuelo si prenderanno cura di lei. In questa occasione, Elsa verrà a sapere della morte di suo padre, tanto da scatenare la sua ira contro la sua antagonista in occasione della sua veglia funebre. La Laguna, infatti, accuserà la moglie di Isaac di aver ucciso suo papà e la riterrà responsabile di quello che le è successo in campagna. Purtroppo tutti gli abitanti non crederanno alla versione di Elsa, tanto da credere che abbia immaginato il risveglio dal coma di Amancio.