Annuncio

Annuncio

Un posto al sole, la storica soap opera partenopea aprirà col botto il nuovo appuntamento settimanale con un clamoroso colpo di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 21 al 25 gennaio, rivelano che Roberto, in seguito all'infarto patito, si ritroverà a lottare per la sua vita. Intanto, Patrizio non vorrà tornare ad Alba, mentre Diego ripenserà a Beatrice. Infine, Michele avrà uno scontro acceso con Scheggia.

Un posto al Sole, Roberto tra la vita e la morte

Le anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 gennaio, rivelano che Roberto Ferri, dopo aver avuto un infarto, verrà ricoverato d'urgenza in ospedale.

Qui i medici valuteranno attentamente l'entità del danno causato dal grave problema cardiaco. Filippo e Marina si recheranno in ospedale ed aspetteranno notizie dai medici. Patrizio, dopo aver rotto con Rossella, deciderà di non tornare ad Alba [VIDEO]per continuare il suo stage e a causa di ciò litigherà con suo padre Raffaele che non la prenderà affatto bene.

Advertisement

A quel punto, Diego si offrirà di risolvere l'intricata situazione. Ferri sarà operato e lotterà per la sua vita. Nel frattempo Alberto rivelerà a Valerio che ha deciso di aiutare il nemico per interesse. Invece Diego, chiederà a Rossella di parlare con Patrizio per convincerlo a riprendere lo stage: la ragazza, dopo averci riflettuto, deciderà di parlare col suo ex. Michele vorrà dedicare una puntata a ciò che è accaduto a scuola, ma si ritroverà a dover convincere Scheggia che è di tutt'altro parere.

Diego ripensa a Beatrice, Michele si scontra con Scheggia

Michele, sarà determinato a chiarire il video che lo infanga e contemporaneamente parlare delle difficoltà che gli insegnati incontrano tutti i giorni nelle scuole di periferia. Il giornalista andrà in onda, ma la diretta prenderà una piega decisamente diversa rispetto a quella sperata.

Advertisement

Patrizio avrà un confronto con Rossella e subito dopo, capirà che non può rinunciare ai suoi sogni. Intanto, Valerio dovrà assumersi una grande responsabilità, mentre Giulia si convincerà sempre più che Adele non dica la verità sul suo rapporto con Manlio, ma non saprà se condividere i suoi dubbi con Niko.

Diego ripenserà a Beatrice e avvertirà la sua mancanza, mentre Michele invece si scontrerà con Scheggia, il quale gli darà un ultimatum. Franco tornerà a lavorare nella palestra appena riaperta [VIDEO]. Giulia, Niko e Adele si scuseranno con Susanna, ma nonostante ciò lei non vorrà passare sopra all'accaduto. Diego, in cerca di lavoro, chiederà a Franco di assumerlo al garage: la reazione del Boschi, però, lo porterà verso una nuova consapevolezza. Infine, Ornella sarà scandalizzata per come Renato tratta Nadia e proverà a convincere l'amica ad essere meno servizievole con l'uomo.