Si preannunciano ricchi di colpi di scena gli episodi della soap "Una Vita" che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima. Le anticipazioni ci dicono che l'attenzione del pubblico sarà sicuramente concentrata su un triangolo amoroso, che vedrà protagonisti una coppia di novelli sposi e la figlia del colonnello Arturo Valverde. A gran sorpresa ci sarà una clamorosa svolta perché Simon Gayarre dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale con Elvira, si farà condizionare dalla madre Susana.

In particolare il fratellastro di Leandro dopo essere venuto a conoscenza che sua moglie ha scoperto che l’ha tradita, deciderà di non farla più soffrire piantando in asso la sua amante.

Simon dopo non essersi presentato all'ennesimo appuntamento segreto, dimostrerà ad Adela di aver chiuso ogni tipo di rapporto con l’ex fidanzata consumando il loro matrimonio per la prima volta.

Una Vita: Adela scopre l’infedeltà del marito, Ursula rassicura Fabiana

Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere da domenica 20 a venerdì 25 gennaio 2019 su Canale 5, sempre a partire dalle 14.10, Simon ed Elvira si dichiareranno il proprio amore, deludendo Adela che deciderà di soffrire in silenzio dopo aver appreso l'infedeltà del marito. Intanto Ursula dimostrerà a Blanca che Olga è viva, mentre Fabiana sarà sempre più convinta di aver visto la figlia Cayetana. Leonor reagirà bene dopo aver appreso che la madre è in stato interessante. Successivamente Samuel sarà sempre più preso da Blanca, invece Victor per amore di Maria Luisa deciderà di riassumere di nuovo Antonito nella sua pasticceria.

Susana si sfogherà con Celia, dicendole che sua nuora ha perso il senno della ragione. Jacinto non riuscirà a conquistare Carmen, anche se Servante gli darà dei consigli. Purtroppo il Ferrero licenzierà per l’ennesima volta Antonito per aver discusso a La Deliciosa con Susana. La Dicenta rassicurerà Fabiana, dicendole che la misteriosa donna con il mantello nero non è la defunta vedova De La Serna. Samuel dopo essersi scagliato contro la matrigna per non aver messo la sua firma per il suo intervento, prenderà ancora di più le distanze dal fratello. Celia metterà al corrente il Gayarre del malessere della moglie.

Carmen assalita dai sensi di colpa, Simon si concede alla moglie

Samuel prometterà a Blanca di aiutarla a ricongiungersi con la sorella Olga. Susana non riuscirà a credere che Liberto e la Rubio diventeranno genitori. Tuttavia, Ursula ingaggerà un uomo chiamato Merino, che le dirà di aver visto la sua secondogenita. Il figlio di Juliana e Leandro darà un’altra possibilità al cognato, mentre Diego e Blanca scopriranno che Merino è morto.

Nel frattempo la domestica Carmen verrà assalita dai sensi di colpa, per aver collaborato al decesso di Merino. Simon metterà un punto definitivo alla tresca con Elvira, facendo l’amore con la moglie Adela. In seguito Diego dirà a Blanca di essere disposto ad accompagnarla al bosco delle dame. Per finire Samuel troverà il certificato che confermerà la morte di Olga Dicenta, invece Lolita dopo essere stata accettata come nuora da Ramon Palacios, farà di tutto per aiutare il fidanzato a non commettere altri errori a lavoro.