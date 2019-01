Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la soap opera iberica [VIDEO] nata da un'idea di Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate delle prossime settimane si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice Maria Lima. La ragazza, infatti, si renderà protagonista di un omicidio, quando ucciderà Don Amancio, il padre di Elsa.

Don Amancio ha le prove della colpevolezza di Antolina

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori scopriranno la vera natura diabolica di Antolina.

Proprio quest'ultima riuscirà a convincere Isaac a sposarla in quanto in attesa di un figlio da lui. D'altro canto, Elsa (Alejandra Meco) cercherà di smascherarla grazie alla complicità di Consuelo (Trinidad Iglesia).

Tutto comincerà quando la Laguna rivelerà al padre Amancio di essere certa del coinvolgimento di Antolina nei tragici fatti avvenuti durante le sue nozze. Ma l'uomo sconcertato non crederà che Jesus si sia macchiato di un'azione così meschina, tanto da lasciare Puente Viejo prima di mettere a repentaglio i rapporti con la figlia.

Don Amancio, nel frattempo, rovisterà tra gli oggetti personali del figlio. Qui si imbatterà nella missiva scritta dall'ex ancella al giovane. Inoltre il signore Laguna capirà che era stata Antolina a spingere Jesus a sacrificare tutti i componenti della sua famiglia per vivere tranquilli il loro amore. Per tale ragione Amancio (Jaime Pujol) deciderà di recarsi a Puente Viejo a cavallo dopo aver perso la diligenza.

Il Segreto: Antolina uccide il padre di Elsa

Le trame delle puntate delle prossime settimane de Il Segreto svelano che Amancio verrà ritrovato privo di sensi da Meliton e Onesimo dopo essere stato balzato a terra dal cavallo imbizzarrito.

Elsa, a questo punto, non si staccherà un attimo dal capezzale dal padre fin quando il dottor Zabaleta lo dichiarerà fuori pericolo.

Antolina, nel frattempo, tornerà dal suo misterioso viaggio [VIDEO], appena 24 ore dopo la celebrazione del matrimonio con Isaac (Ibrahim Al Shami). La donna, a questo punto, ideerà un piano per far del male ad Elsa. Infatti si intrufolerà furtivamente nella camera della locanda del signore Laguna. Qui la moglie di Isaac scoprirà che Amancio aveva le prove della sua relazione clandestina con Jesus. Per tale ragione Antolina approfitterà di un momento di distrazione di Elsa per uccidere il suo vecchio datore di lavoro, soffocandolo con un cuscino.