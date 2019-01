Advertisement

Advertisement

Dopo una lunga pausa natalizia, torna uno dei programmi più attesi per questo nuovo anno [VIDEO], il 2019. Oggi pomeriggio, 7 gennaio 2019 alle ore: 14.45 tornerà su Canale 5 Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Le ultime puntate ci avevano lasciato con molte situazioni lasciate in sospeso [VIDEO]sia per il trono over che per quello classico. E, oggi, non solo torneremo al punto lasciato in sospeso, ma ne vedremo anche di meglio! Ma andiamo a scoprire, intanto, le anticipazioni della puntata di oggi dedicata al Trono Over.

Diretta puntata di Uomini e Donne

15.31 Dopo aver ballato, è tempo di due nuove sedute: si parla di Alessio e Laura.

I due sono usciti e si sono trovati subito bene,

15.23 Gemma, nonostante i pochi giorni, inizia a lamentarsi degli atteggiamenti dell'uomo. Lui infatti appare molto ombroso e misterioso sulla quotidianità.

Advertisement

15.13 Entra Rocco e subito si difende a delle accuse ricevute precedentemente ricevute da Barbara. Il cavaliere conferma di esser stato molto bene anche se ci è rimasto male quando lei non lo ha voluto far salire.

15.06 Si cambia subito pagina e si parla adesso di Rocco e Gemma: l'uomo, durante le festività natalizie, è andato a Torino lei gli ha fatto trovare un albero di Natale addobbato. Rocco sarebbe voluto rimanere a casa della dama, ma lei ha rifiutato.

15.05 Un altro video mostra Tina che è in treno e che lei canta una canzona.

14.56 Di fronte la dama torinese viene fatta mettere una seconda seduta che ospita Paolo. Gemma, prima di porre definitivamente la parola fine alla loro relazione, vuole mettere in chiaro alcune cose. La donna, infatti, non sopporta che i suoi sentimenti e principi vengano messi in discussione.

Advertisement

14.53 Entra Gemma in studio e subito Tina ne approfitta per prenderla in gira per via del suo abbigliamento.

14.49 Terminato il filmato, Maria ne mostra subito uno che vede Gemma e Tina discutere nel camerino della dama torinese. L'opinionista le versa una bottiglia d'acqua in testa, bagnandole tutti i capelli. Gemma, dopo essersi ripresa, si sfoga davanti le telecamere.

14.45 La prima puntata di questo nuovo anno inizia con un nuovo filmato. Maria De Filippi con un RWM mostra quanto accaduto nelle ultime puntate tra Gemma Galgani e Paolo, ma soprattutto tra Rocco e Gemma.

Anticipazioni U&D oggi: Rocco e Gemma tornano insieme

L'anno nuovo sembra essere iniziato davvero bene per Gemma Galgani. Tra i regali di Natale scartati, la dama torinese ha ritrovato l'amore con il suo ex Rocco. Durante le festività, infatti, la coppia sembra aver recuperato quel feeling perso per molto tempo. I due trascorrono molto tempo insieme a Torino, ma quando Rocco vorrà salire a casa della dama, lei gli darà il due di picche.

Paolo si sentirà offeso e deluso dai comportamenti di Gemma e la accuserà di averlo usato soltanto per far ingelosire Rocco. Lo studio sembra scaldarsi, tanto che anche Tina Cipollari prende la palla al balzo e versa dell'acqua addosso a Gemma, bagnandole tutto il vestito.