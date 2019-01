Advertisement

Il Festival di Sanremo è una delle manifestazioni più amate e seguite dagli italiani e anche nel 2019 c'è grande attesa per conoscere i nomi del direttore artistico [VIDEO], degli artisti in gara che si contenderanno la vittoria finale e naturalmente degli ospiti del Festival. La kermesse canora è nata nel 1951 allo scopo di creare un evento capace di aumentare il turismo invernale nella zona di Imperia. Il successo andò oltre ogni previsione e la manifestazione diventò un fenomeno di costume.

Date del Festival di Sanremo 2019

Quest'anno il Festival di Sanremo [VIDEO]andrà in onda in diretta in prima serata su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio (da martedì a sabato) con la conferma di Claudio Baglioni alla conduzione.

Chi è stato scelto per coadiuvarlo? Toccherà a Claudio Bisio e alla vulcanica showgirl Virginia Raffaele. Quest'ultima non è ancora chiaro se in qualità di conduttrice o di semplice ospite. Le serate potranno essere seguite anche su Radio 2 e in streaming su Rai Play. Negli anni uno spazio importante se lo è ritagliato il "Dopofestival " che nell'edizione 2019 sarà animato dall'attore Rocco Papaleo. Mancherà invece all'appello Vanessa Incontrada che ad un certo punto era stata data per una presenza molto probabile, anche considerando il suo affiatamento collaudato con Bisio. Mancherà invece lo storico maestro Peppe Vessicchio. Nulla trapela sulla scenografia che negli anni è diventata uno dei punti di forza della manifestazione.

I nomi dei principali cantanti che parteciperanno al Festival 2019

Tra i protagonisti della gara ci saranno il trio "Il Volo", Patty Pravo/Briga, Negrita, Loredana Bertè, Francesco Renga, Arisa, Paola Turci, Simone Cristicchi, The Zen Circus, Einar, Mahmood, Federica Carta/Shade, Nino D'Angelo insieme a Livio Cori, Achille Lauro, Boomdabash, Anna Tatangelo, Irama, Ghemon, Ultimo, Nek, Daniele Silvestri, Enrico Nigiotti.

C'è molta curiosità per l'esibizione della Bertè, annunciata in splendide condizioni di forma. Per quanto riguarda le Nuove Proposte quest'anno "Sanremo giovani" è andato in onda il 20 e 21 dicembre 2018 condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

Indiscrezioni sugli ospiti e curiosità sul Festival

Al momento i principali nomi che girano per arricchire artisticamente la nota kermesse sanremese sono questi: Fiorello, Luca e Paolo, Crozza, Eros Ramazzotti, Bocelli con suo figlio, Jovanotti, Laura Pausini, Umberto Tozzi, Mengoni, il duo "social" Fedez-Ferragni. Tutte queste presenze sono però in attesa di conferma. Va ricordata una curiosità: alla prima storica edizione del Festival della canzone italiana parteciparono solo tre cantanti che interpretarono tutte le venti canzoni: Nilla Pizzi, il Duo Fasano, Nunzio Filogamo. Vinse Nilla Pizzi con "Grazie dei fiori". Impossibile ricordare tutti i nomi dei cantanti lanciati all'attenzione nazionale da questa fortunata manifestazione, ma almeno un nome va fatto: Domenico Modugno, con "Nel blu dipinto di blu" segnò un'epoca entrando nel cuore degli italiani.

Curiosamente Claudio Baglioni è nato lo stesso anno del Festival: il 1951.