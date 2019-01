Advertisement

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne, Lorenzo Riccardi si è cimentato in una finta scelta che ha fatto arrabbiare quasi tutti. Persino Maria De Filippi lo ha contestato. Dopo il “fattaccio” le due corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, hanno avuto una reazione diversa ma per entrambe la lontanaza dal milanese sembra sempre più percettibile. La romana ha pianto ma alla fine ha deciso di restare in studio mentre la torinese ha avuto una reazione molto più rabbiosa.

La finta scelta di Lorenzo allontana Claudia e Giulia

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] del 3 gennaio, che vedremo in tv i prossimi giorni secondo le anticipazioni, Lorenzo Riccardi ha finto di fare la sua scelta all’insaputa delle due corteggiatrici.

Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià sono state fatte entrare separatamente e Lorenzo le ha scelte entrambe per vedere se davvero le due ragazze gli avrebbero detto “no” come avevano minacciato. In realtà, entrambe, hanno risposto “sì” alla scelta del tronista ma dopo aver saputo che si era trattata di una burla è scoppiato il putiferio. Mentre la Cavaglià ha abbandonato lo studio giurando di non tornare mai più, la Dionigi, dopo qualche lacrima versata, si è seduta nuovamente sulla poltrona rossa. I giorni seguenti sono stati i social a parlare per le due corteggiatrici. La torinese non si è espressa direttamente su quello che è successo in studio ma ha messo dei like a dei commenti su Instagram in cui molti fan la esortano ad abbandonare il programma e lasciare Lorenzo con Claudia, criticata proprio perché ha scelto di rimanere anche dopo la finta scelta.

La cognata di quest’ultima, invece, si era espressa sempre sui social specificando che il Riccardi non è il ragazzo giusto per la Dionigi.

Lorenzo vicino alla scelta, Claudia preferita

Secondo i rumors la scelta vera del milanese [VIDEO] potrebbe essere davvero Claudia Dionigi. Secondo Claudio Leotta, autore del programma, durante le esterne i due ragazzi hanno sempre reagito in maniera molto spontanea, mostrando come le telecamere per loro non fossero un problema. Il feeling tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, dunque, appare evidente e sono in tanti a tifare per la romana. Lo stesso Lorenzo aveva svelato che Claudia è una ragazza simpatica, la sua versione al maschile ma dall'altro lato c'è Giulia, che ha sempre attratto molto il milanese. Quello che è certo, è che la scelta non è lontana: resta solo da vedere se le due ragazze torneranno in studio alla corte del Riccardi oppure decideranno di mollare la presa dopo lo scherzo burlone del tronista.