Advertisement

Advertisement

Oggi è il compleanno di Adriano Celentano [VIDEO], che nel corso della sua carriera è sempre riuscito a farsi amare da ogni generazione grazie alla varietà nei temi trattati nei suoi album. L'artista festeggia i suoi ottantuno anni e su Rai Due nella serata di sabato 5 gennaio è stato trasmesso su Rai Due 'C'è Celentano' che ha permesso di ripercorrere la lunga carriera dell'artista anche attraverso le testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo. Uno dei suoi album di maggiore successo porta il nome di 'Una carezza in un pugno' che contiene brani capaci di fare la storia della musica italiana.

L'anno dell'uscita è il 1968, quando 'Azzurro', scritto da Paolo Conte, rimane per molte settimane nelle prime posizioni di classifica. I brani Azzurro e Una carezza in un pugno sono diventati degli evergreen che vengono cantati, e c'è sempre occasione per reinterpretare questi testi.

Advertisement

Un'altra canzone indimenticabile del Molleggiato è 'Pregherò', portata al successo nel 1962 ed ha preso spunto dalla canzone 'Stand By Me' di Ben E. King. Celentano non si è mai tirato indietro mettendosi a confronto con qualsiasi prova: sarebbe riduttivo definirlo semplicemente un cantante visto che nel corso della sua carriera ha lavorato anche al cinema.

Gli album di maggiore successo del 'Molleggiato'

Può essere considerato un predicatore per le tematiche trattate nei suoi brani, Celentano ha dimostrato di essere pronto a mostrare i suoi punti di vista senza aver paura delle conseguenze. Il Molleggiato ha avuto il merito negli anni settanta di dare vita a una lingua nuova, che ha il significato di amore universale: lo dimostra l'album intitolato 'Prisencolinensinainciusol', uscito nel 1972/73.

Advertisement

Questo brano di grande successo a distanza di anni è stato riproposto con un remix nell'album 'Le Migliori' del 2016.

La messa in onda della serie evento 'Adrian': un progetto innovativo

Inoltre, recentemente è stato chiamato in causa in una pellicola cinematografica diretta dal regista Giovanni Veronesi: il film si intitola 'Moschettiere del re-penultima missione'. Dal 21 gennaio va in onda anche la serie evento 'Adrian' che vede la collaborazione con artisti importanti: un esempio è rappresentato da Nicola Piovani, premio Oscar per il film 'La vita è bella'. Questo progetto è stato apprezzato da Piersilvio Berlusconi che ha dato la sua approvazione a quest'idea televisiva dando il benestare alla partecipazione di una coppia di attori come Lillo e Greg [VIDEO].