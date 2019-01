Annuncio

Irriverente e provocatore. Adriano Celentano [VIDEO] ha ancora una volta spiazzato il pubblico del Teatro Camploy di Verona e i telespettatori nel corso dell’anteprima della terza puntata di Adrian. In occasione delle prime due puntate il Molleggiato aveva fatto discutere per le sue apparizioni lampo caratterizzate da lunghi silenzi. Il cantante aveva lasciato la scena alla pungente satira di Natalino Balasso e Giovanni Storti ed alla parodia dell’arca di Noè con protagonisti Nino Frassica e Francesco Scali.

Una scelta che aveva diviso la critica e scatenato accese discussioni sui social network. Nel mirino anche le scene osé della serie evento con i bozzetti del cartoon 'griffati' Milo Manara.

Ieri sera l’artista ha nuovamente sorpreso tutti prima con un dialogo ‘muto’ con l’attrice Ilenia Pastorelli e poi con un nuova sarcastica affermazione. “Confesso di aver scientemente sabotato gli ascolti di Canale 5”.

La conversazione senza audio con Ilenia Pastorelli

Ad aprire la terza puntata del prologo di Adrian [VIDEO] un siparietto con protagonisti Frassica, Balasso, Storti e Scali. Gli artisti discutono del programma mentre giocano a carte e non mancano riferimenti alle scene bollenti della serie animata oltre che alle stoccate nei confronti dei politici. “Hai visto li ha definiti tutti furbi mentre lui è il re degli ignoranti” - ha sottolineato Giovanni Storti. Al rientro dalla pausa pubblicitaria la prima sorpresa con Adriano Celentano in scena con l'ex gieffina Ilenia Pastorelli.

Nello specifico si vede il ragazzo della via Gluck che conversa e ride con l’attrice con l’audio disattivato. Una nuova provocazione dopo l’esibizione muta della settimana scorsa.

Celentano canta dopo la provocazione sugli ascolti

A distanza di una settimana Adriano Celentano è tornato nel confessionale ed ha chiesto a ‘padre Frassica’ di essere assolto per aver sabotato gli ascolti di Canale 5 per aver detto in due puntate solo “Tredici parole e due sillabe”. Il comico ha invitato il Molleggiato a pentirsi ma il quest’ultimo ha replicato affermando che ha intenzione di farlo nuovamente. “Voglio continuare per altre sei volte fino a quando dei sei milioni di telespettatori iniziali ne resterà soltanto uno”. Qui Celentano ha rivolto un messaggio preciso nei confronti di chi esprime giudizi in base ai dati d’ascolto. “Quel ragazzo salverà il mondo perché a lui non interesserà se ballo o canto”.

Frassica l’ha assolto ed ha riferito che questa volta, oltre al Padre Nostro e l’Ave Maria, dovrà recitare anche un rock. E, questa volta, il cantate ha mandato in visibilio il pubblico prima cantando Pregherò e poi ballando con Ilenia Pastorelli e gli altri comici. L’anteprima di Adrian si è chiusa con il monologo dell’attrice sulla violenza sulle donne.