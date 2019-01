Advertisement

Advertisement

Un nuovo calo significativo per il secondo peggior risultato di sempre. La Lotteria Italia 2018 [VIDEO] è arrivata al momento del dunque con l'estrazione dei biglietti vincenti nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti, in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus. Tra gli ospiti del programma gli attori Marco Giallini, Alessandro Gassman, Massimiliano Bruno, Sabrina Ferilli, Riccardo Rossi, il versatile Frank Matano e la show girl Loretta Goggi. Agli artisti sono stati assegnati dei simboli successivamente abbinati ai biglietti vincenti.

Tra i protagonisti della serata anche l'astrologo Paolo Fox. Nel dettaglio sono cinque i premi di prima categoria (da 5 milioni a 500000 euro), 50 quelli di seconda categoria da cinquantamila euro e 150 di terza categoria con venticinquemila euro in palio.

Advertisement

In totale sono stati venduti 6,9 milioni di euro di biglietti per un incasso complessivo di trentacinque milioni di euro. Una flessione considerevole rispetto al dato dello scorso anno quando furono acquistati 8,6 milioni di tagliandi.

La dea bendata 'bacia' la Campania

Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato (adm.gov.it) è possibile seguire on line l'estrazione dei biglietti vincenti [VIDEO] e, in particolare, dei premi di seconda e terza categoria. Intorno alle 22:10 sono stati comunicati sul sito ufficiale i tagliandi relativi ai cinque premi di prima categoria.

Serie e numero:

E 265607 Pompei (NA) – Via Roma 59

E 449246 Napoli – Piazza Principe Umberto

P 386971 Torino – Corso Traiano 158

G 154304 Sala Consilina (SA) – A03 SA-RC

F 075026 Fabro (TR) – A1 MI-NA

La dea bendata ha ancora una volta bacio le area di servizio con Fabro, Milano-Napoli, e Sala Consilina, Salerno-Reggio Calabria, che hanno portato a casa due preziosi premi.

Advertisement

In attesa di scoprire la serie da cinque milioni di euro sono stati comunicati anche i cinquanta biglietti vincenti dei premi da cinquantamila euro.

Intorno alle 23:41 si è proceduto all'abbinamento dei biglietti con gli artisti che hanno partecipato alla trasmissione televisiva.

Premio da 500.000 euro abbinato a Frank Matano: F 075026 Fabro (TR) – A1 MI-NA

Premio da 1.000.000 abbinato ad Alessandro Gassman: P 386971 Torino – Corso Traiano 158

Premio da 1.500.000 abbinato ad Loretta Goggi: E 265607 Pompei (NA) – Via Roma 59

Premio da 2.500.000 abbinato a Sabrina Ferillii: E 449246 Napoli – Piazza Principe Umberto

Premio da 5.000.000 abbinato a Riccardo Rossi: G 154304 Sala Consilina (SA) – A03 SA-RC

'Il vincitore? Un camionista o un emigrante'

La Lotteria Italia 2018 si è conclusa nel segno della Campania con Sala Consilina che ha portato il primo premio da 5 milioni di euro (oltre che una vincita da 50 mila euro) e Napoli che ha esultato due volte, sia il capoluogo di regione che la provincia, con un bottino di tre milioni e mezzo di euro.

Secondo il gestore del punto vendita sulla Salerno-Reggio Calabria il possessore del biglietto milionario potrebbe essere un camionista o un emigrante che ha raggiunto il Vallo di Diano per le festività natalizie. "Non credo si tratti di una persona del posto" - ha riferito Sergio Annunziata. Da rilevare che anche l'anno scorso il biglietto vincente fu venduto in un autogrill. In quell'occasione il tagliando fortunato fu acquistato nell’autogrill La Macchia Ovest di Anagni (Frosinone). Nelle ultime dieci edizioni della Lotteria Italia sono stati vinti premi per oltre 32 milioni di euro nelle aree di servizio. Campania Felix anche per i premi minori con tre vincite da 50.000 euro e diciannove da 25.000 euro (l'elenco completo è riportato sul sito adm.gov,it).