Per il pubblico di Uomini e donne sono in arrivo delle puntate decisamente importanti dal punto di vista dei contenuti perché tratteranno le scelte dei tronisti in carica. Possiamo svelarvi che l'appuntamento in programma domani 31 gennaio sarà il primo di questa settimana dedicato al trono classico e sarà incentrato sulla fatidica scelta finale di Andrea Cerioli. Quest'ultimo si congederà dal programma rivelando il nome della persona con la quale intende costruire il suo futuro fuori dal programma Mediaset. [VIDEO]

Arriva la scelta finale di Cerioli: le anticipazioni di U&D del 31 gennaio

In queste ore, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram di Uomini e donne sono state diffuse le prime anticipazioni riguardanti la nuova puntata del trono classico che vedremo in onda domani pomeriggio in tv e l'attenzione sarà incentrata tutta sul tronista bolognese.

Nel dettaglio, infatti, vedremo che Maria De Filippi rivelerà al pubblico le parole di Andrea Cerioli. Nello specifico il bolognese ha chiesto di non attendere il momento della registrazione della scelta in villa e di conseguenza di affrettare i tempi del suo trono per rivelare subito il nome della ragazza con la quale uscire dalla trasmissione.

Le anticipazioni su U&D di domani 31 gennaio rivelano che la scelta di Andrea Cerioli sarà una di quelle 'classiche', così come le abbiamo sempre viste fino a questo momento. Il tronista sarà presente in studio con le due corteggiatrici che sono arrivate al 'duello finale'.

Il tronista bolognese sceglie Arianna che risponde sì

Ad avere la meglio sarà la bellissima Arianna. Il tronista, infatti, spiazzerà tutti con una profonda e toccante dichiarazione d'amore. Immediata la reazione di Arianna che risponderà con un sonoro "Sì", ed ecco che subito dopo ci sarà la classica pioggia di petali rossi che darà il via a questa storia d'amore che si spera possa essere duratura.

Archiviata la scelta finale di Andrea [VIDEO] bisognerà pensare a quelle che vedremo nel corso delle prossime settimane.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che la prossima scelta che vedremo in onda sarà quella di Teresa Langella così come svelato dai promo che vengono trasmessi in queste settimane su Canale 5. In questo caso, però, l'ex tentatrice napoletana sarà presente in villa con i due pretendenti che ha portato con sé fino a questo momento. Successivamente, poi, toccherà agli altri tre tronisti in carica in attesa che arrivino i volti nuovi.