Annuncio

Annuncio

Si continua a parlare dello scandalo droga divampato durante la scorsa edizione dell'Isola dei Famosi durante la quale Eva Henger sbugiardò in diretta televisiva il suo compagno d'avventura Francesco Monte. Nello specifico l'ungherese rivelò che l'ex tronista aveva fatto uso di droga dopo il suo arrivo in Honduras. Accuse decisamente pesanti che spinsero Monte a ritirarsi dal programma per potersi difendere in Italia. In queste ore la Henger ha rivelato di aver ricevuto una denuncia da parte dell'ex tronista di Uomini e donne [VIDEO].

Canna-gate, arriva la denuncia di Monte contro la Henger che a sua volta vorrebbe querelarlo

Durante l'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5 la Henger ha confessato al pubblico di aver ricevuto una querela da parte di Francesco Monte.

Advertisement

Dopo vari tira e molla, quindi, alla fine l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di sporgere querela nei confronti dell'ex attrice a luci rosse per la versione dei fatti fornita in merito allo scandalo droga in Honduras.

Tuttavia la Henger non ci sta e nel corso di una nuova ospitata a Pomeriggio 5 ha dichiarato che a sua volta intende denunciare Francesco Monte. Nel dettaglio, infatti, la Henger ha svelato che la denuncia di Monte farebbe riferimento alla sua partecipazione a Domenica Live. L'ex naufrago dell'Isola dei famosi avrebbe presentato una denuncia per diffamazione, la quale potrebbe coinvolgere anche la padrona di casa del programma, Barbara D'Urso.

La conduttrice, però, senza troppe esitazioni, ha ammesso di non temere niente e nessuno e di essere pronta ad affrontare qualsiasi tipo di 'battaglia' anche dal punto di vista legale.

Advertisement

I migliori video del giorno

"Sono sicurissima che verrò assolta" - ha dichiarato la Henger, ribadendo ancora una volta a chiare lettere di aver detto tutta la verità in merito alla vicenda del canna-gate.

L'attrice ungherese: 'Potrebbe indagare la polizia internazionale'

E poi ancora ha ribadito di aver reso tutto pubblico perché doveva rispettare il contratto [VIDEO] che aveva firmato con la casa di produzione del reality show, dove vi era scritto che tutti i concorrenti erano tenuti a rivelare qualsiasi tipo di irregolarità fosse avvenuta in Honduras.

Ma il colpo di scena è arrivato nel momento in cui la Henger ha ammesso di non aver intenzione di arrendersi e ha fatto sapere che a sua volta intende presentare una denuncia nei confronti di Monte. L'attrice ha aggiunto che sui reati commessi da Francesco durante la partecipazione all'Isola potrebbe arrivare ad indagare anche la polizia internazionale.