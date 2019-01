Annuncio

Su canale 5 continuano gli appuntamenti con il programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. Anche oggi 24 gennaio 2019 [VIDEO] vedremo andare in onda la trasmissione, con la prima puntata della settimana dedicata al Trono classico. Anche se sembrerà strano oggi nel primo pomeriggio potremmo assistere alla prima scelta finale del programma, proprio come è stato anticipato dalla redazione del programma sui profili social ufficiali.

Trono Classico oggi 24 gennaio 2019, Andrea Cerioli farà la sua scelta

Stando alle Anticipazioni che riguardano la trasmissione Uomini e donne pare proprio che oggi 24 gennaio 2019 assisteremo alla prima scelta di uno dei tronisti [VIDEO].

Stiamo parlando di Andrea Cerioli che già era conosciuto dal pubblico di U&D grazie alla passata partecipazione al programma. Infatti se ricordate bene qualche anno fa Andrea subito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello andò sul trono della De Filippi scegliendo Valentina che per molto tempo è stata la sua fidanzata all'esterno degli studi Mediaset.

Andrea Cerioli anche in questa sua partecipazione si è distinto rispetto agli altri tronisti in quanto non ha voluto effettuare la sua scelta finale nella villa messa a disposizione dalla produzione di Uomini e donne. Quindi oggi 24 gennaio 2019 vedremo andare in onda la registrazione della puntata in cui ci sarà la scelta di Andrea Cerioli in studio.

Andrea Cerioli ha scelto Arianna, ecco le anticipazioni della puntata di oggi

Tra le tantissime novità di quest'anno nella trasmissione Uomini e donne vi è il fatto che le scelte finali si effettueranno in villa. Oltre a questo possiamo preannunciare che la trasmissione condotta da Maria De Filippi è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel prime time di Canale 5. Infatti stando alle indiscrezioni le scelte finali dei tronisti in villa saranno trasmesse in prima serata, a partire dal mese di Febbraio.

Anche se vi è quest'opportunità di apparire in prima serata il tronista Andrea Cerioli [VIDEO] si è differenziato dagli altri in quanto ha preferito fare la sua scelta in studio, alla vecchia maniera con le classiche poltroncine rosse. Tornando al fulcro di questo articolo possiamo dirvi che il tronista bolognese ha scelto Arianna coronando cosi il suo sogno d'amore. In parte molti telespettatori già si aspettavano tale scelta in quanto nelle scorse puntate il tronista aveva fatto intendere la sua forte attrazione per la ragazza. Adesso la domanda che moltissimi fan di Uomini e donne si fanno è: quale risposta ha dato Arianna Cirrincione dopo essere stata scelta? State tranquilli in quanto la bella corteggiatrice non ha deluso le aspettative rispondendo ad Andrea con un secco "sì" seguito da un caloroso bacio.