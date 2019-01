Annuncio

Annuncio

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, incentrata soprattutto sulle nuove vicende che riguardano il tronista Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Dopo aver messo in scena una finta scelta, per Lorenzo è giunto il momento di fare sul serio, dato che anche per lui sta per avvicinarsi il momento dell'epilogo finale. In questa puntata vedremo che il tronista si commuoverà per Giulia e al tempo stesso sarà un po' indispettito dall'atteggiamento di Claudia, la quale apparirà molto distante da lui. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne, si avvicina la scelta finale di Lorenzo Riccardi

Le anticipazioni su Uomini e donne di oggi, infatti, rivelano che Lorenzo in puntata ha ammesso i suoi dubbi sul conto di Claudia, nonostante in esterna ci sia stato un intenso bacio tra i due.

Il tronista, però, ha visto Claudia un po' spenta e distante da lui e anche in studio ammetterà i suoi dubbi con tanto di annotazione da parte della De Filippi.

Questo pomeriggio, infatti, ha fatto il suo ingresso in studio il nuovo tronista Andrea e la conduttrice di U&D ha notato che Claudia lo guardava con una certa insistenza, quasi come se fosse interessata.

Advertisement

Quando la De Filippi le ha fatto notare questa cosa, la corteggiatrice ha ammesso che conosceva già Andrea e lo segue sui social, in quanto interessata a lui dal punto di vista fisico. Parole che potrebbero non piacere a Lorenzo in vista della scelta.

Ma le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di questo pomeriggio di U&D, rivelano anche che Lorenzo si è commosso durante l'esterna con Giulia, perché lei le ha chiesto se volesse essere la sua felicità. Anche in studio, il tronista ha fatto gli occhi lucidi ripensando a quel momento: potrebbe essere lei la scelta finale?

Presentato il nuovo tronista di Uomini e donne: si chiama Andrea

Una registrazione decisamente scoppiettante quella di oggi, la quale è stata caratterizzata anche dall'arrivo in studio del nuovo tronista. Come vi dicevamo, si chiama Andrea [VIDEO], ha 25 anni e si è definito una persona molto ambiziosa, che non si arrende fin quando non ha raggiunto ciò che vuole.

Advertisement

Andrea, nel suo filmato di presentazione, ha ammesso di essere una persona che detesta la monotonia e di essere alla ricerca di una storia d'amore che gli stravolga un po' la vita. Insomma il nuovo tronista sembra avere le idee molto chiare sul da farsi e a questo punto non ci resta che vederlo in azione.