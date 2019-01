Annuncio

Un posto al sole, dopo oltre vent’anni di programmazione, continua a dimostrarsi la soap opera italiana più seguita. Le anticipazioni sottolineano che anche la prossima settimana di programmazione, dal 28 gennaio al 1°febbraio, la serie televisiva targata Rai Tre regalerà al pubblico puntate dense di colpi di scena e novità. In particolare, vi sarà spazio per una new entry, Simona, la misteriosa mamma di Vera, che agiterà gli animi di Palazzo Palladini, soprattutto di Valerio ed Elena.

Il ritorno di Simona

Elena, infatti, accuserà un malore mentre sarà in ufficio e sarà costretta a sottoporsi a dei controlli medici dai quali emergerà che è incinta.

La Giordano Junior sarà davvero spiazzata di fronte a questa notizia inaspettata e deciderà immediatamente di parlarne con il compagno Valerio. Tuttavia, la vita del Viscardi, proprio in quel momento, sarà turbata dall’arrivo a sorpresa a Napoli di Simona, sua vecchia fiamma [VIDEO] e mamma di Vera, che manifesterà all’uomo la sua volontà di stare accanto alla figlia in un momento così drammatico. La donna, in passato, aveva abbandonato la bambina, decidendo di lasciarla alla famiglia Viscardi, per consentirle di vivere un’esistenza agiata e serena, dal momento che lei era una semplice cameriera. Elena, quindi, quando apprenderà del ritorno di Simona, resterà spiazzata e deciderà di tacere sulla sua gravidanza. Intanto, mentre Niko cercherà di mediare tra la madre e Susanna, Giulia continuerà ad indagare su Adele e Manlio, convinta che la donna sia vittima di violenza domestica.

Anita scoprirà che Alex la spia per conto di Vittorio, Prisco chiederà gli arresti domiciliari

Michele, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, pur di non perdere il lavoro in radio, dovrà seguire scrupolosamente le direttive di Scheggia, ma riceverà un video in cui si evincerà chiaramente che ha agito per difendere il professor Enrico e non aveva intenzione di aggredire lo studente, come tutti pensano. Alex continuerà a spiare i movimenti e le frequentazioni di Anita, su ordine di Vittorio, ma la ragazza capirà le sue intenzioni [VIDEO]e deciderà di dare una lezione al giovane De Bue proprio attraverso la collega. Valerio deciderà di accogliere con serenità l’arrivo di Simona a Napoli, soprattutto per il bene della figlia Vera. Angela e Franco dovranno fare i conti con una parte drammatica del loro passato, dal momento che il Boschi e Ciro verranno a sapere che Gaetano Prisco ha chiesto gli arresti domiciliari.

Un posto al sole, anticipazioni: Elena dirà ad Alice di essere incinta

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano anche che per Raffaele ospitare Renato a casa sua diventerà sempre più difficile. Roberto, ancora convalescente dopo l’intervento al cuore, dovrà seriamente valutare se incontrare Vera o meno, visto che i medici si sono raccomandati di non sottoporsi ad emozioni troppo forti e stress emotivi. Elena racconterà ad Alice di aspettare un bambino, mentre Niko aggiornerà Franco sulla situazione di Prisco.