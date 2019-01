Annuncio

E’ arrivato il momento della verità per Lorenzo Riccardi [VIDEO]. Nel corso della registrazione di questo pomeriggio di Uomini e donne il tronista ha annunciato che è pronto per effettuare la scelta. Maria De Filippi ha confermato che la decisione sarà comunicata nel corso di una mega festa in villa alla presenza dei parenti delle due corteggiatrici. Inoltre la conduttrice televisiva ha riferito che sarà trasmessa (in prima serata) lo stesso giorno in cui sarà mandata in onda la puntata registrata poche ore fa.

Nell’occasione il milanese è stato protagonista di due coinvolgenti esterne nel corso delle quali ha baciato sia Giulia Cavaglia che Claudia Dionigi. Quest'ultima, dopo un battibecco con il milanese, ha ballato con il nuovo tronista.

Claudia segue Andrea Zelletta su Instagram

Non sono mancate discussioni e divertenti siparietti in occasione delle ultime esterne di Lorenzo Riccardi prima della scelta. In particolare il ventiduenne ha dedicato a Claudia il ballo del cobra dopo che la corteggiatrice si era esibita in un ballo provocante con Ivan Gonzalez. “E’ stata una cosa trash” - ha precisato la ragazza di Latina prima che partisse il filmato. Al termine della divertente esibizione Riccardi si è seduto al fianco della Dionigi ed ha rimarcato la sua bellezza prima che scattasse un intenso bacio. In studio, però, il clima è tornato incandescente con la corteggiatrice che ha rimproverato al tronista di rincorrere di continuo Giulia.

Nel corso del botta e risposta Maria De Filippi [VIDEO] ha notato che Claudia guardava spesso Andrea Zelletta, il nuovo tronista.

Dall’altra parte Lorenzo non ha nascosto il fastidio ed ha commentato in maniera sarcastica con la corteggiatrice che ha ammesso di seguire l’ultimo arrivato su Instagram.

Giulia sorprende Lorenzo, le critiche di Gianni Sperti

Emozioni forti durante l’esterna con Giulia Cavaglia che ha voluto dedicare un video in cui ha riferito di faticare ad esternare quello che prova per il tronista. Inoltre la torinese ha sottolineato che non ha intenzione di fermarsi anche se il cuore le dice una cosa e la testa un’altra ed è sicura che una mancata scelta la farà soffrire molto. Il filmato si è chiuso con la corteggiatrice che ha chiesto a Riccardi se vuole essere la sua felicità. Le parole di Giulia hanno colto nel segno con Lorenzo visibilmente commosso e, davanti alle foto delle loro esterne, si è lasciato andare ad un lungo bacio. In studio Gianni Sperti ha criticato la mancata reazione della Cavaglia dopo il bacio con Claudia. “Ormai è inutile alzarsi e andare via, andrò fino in fondo” - ha replicato la ventitreenne.

Subito dopo Lorenzo ha difeso la corteggiatrice ed ha chiesto all’opinionista perché non avesse fatto la stessa domanda a Claudia.

Quest’ultima ha replicato che per lei ormai è normale vederlo baciare un’altra. Affermazione che ha provocato un ulteriore battibecco con Riccardi che ha asserito che non può mollare ad un passo dalla scelta. Alla fine la ragazza di Latina ha deciso di ballare con il nuovo tronista.