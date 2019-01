Annuncio

C’è molta attesa per la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne. Durante l’ultima puntata del programma targato Mediaset, è andata in onda la finta scelta del milanese, che ha letteralmente spiazzato le due corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. In seguito le due ragazze avevano entrambe minacciato di lasciare il programma ma durante l’ultima registrazione le abbiamo viste tornare alla corte dell’eccentrico ragazzo in attesa di una scelta che non dovrebbe tardare ad avvenire.

Le puntate serali di Uomini e Donne, infatti, sono alle porte e tutti e quattro i tronisti rimasti dovranno per forza fare la loro scelta fatidica.

Claudia Dionigi pensa di essere la scelta

Tra le due corteggiatrici di Lorenzo Riccardi, è sicuramente la romana Claudia la più convinta di essere la scelta del milanese.

La Dionigi ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, dove racconta come ha vissuto la “finta scelta” di Lorenzo e le sue previsioni sul finale. Claudia ha svelato di essersi sentita una nullità, di aver avuto l’impressione di tornare indietro invece che avanti ma, nonostante tutto, non riesce a mollare la presa con Lorenzo e ama anche i suoi difetti. In merito alle previsioni sulla vera scelta, la Dionigi azzarda a dire: “Credo che la sua piccola preferenza sia io”. La ragazza, infatti, crede che alcuni comportamenti del Riccardi, che mostrano un interesse più elevato, siano più spinti verso di lei rispetto che alla rivale. Claudia, insomma, sembra quasi convinta che alla fine sarà lei la ragazza a cui il tronista farà la proposta. Andrà davvero così?

Giulia Cavaglià si svela su Instagram

Intanto, anche Giulia Cavaglià aspetta con ansia la scelta di Lorenzo durante le puntate serali di Uomini e Donne [VIDEO] e cerca di farsi conoscere dai suoi fan.

Durante il gioco delle domande, molto noto tra i personaggi di Ig, Giulia ha risposto ad alcuni quesiti dei suoi seguaci. La torinese ha detto di essere pensierosa ma felice, di voler fare un safari durante la prossima estate e di sognare ancora di poter diventare addestratrice di delfini. La corteggiatrice ha anche specificato di non voler vivere di rimpianti e rimorsi e che preferisce non guardarsi indietro e alla domanda “Cosa significa per te amare?” ha risposto “Pensare per due”. Che il messaggio arrivi anche a Lorenzo? Intanto, è stata ufficializzata la scelta di Teresa Langella, in bilico tra Andrea e Antonio. La partenopea dovrà scegliere durante le puntate serali in onda a febbraio: stessa sorte di Lorenzo, Luigi e Ivan. Andrea Cerioli invece ha già scelto Arianna, ma per Gianni Sperti c'è qualcosa sotto [VIDEO].