Continua il grande successo su Rai 1 della fiction che dio ci aiuti 5, grande protagonista del palinsesto serale del giovedì sera. In essa, Elena Sofia Ricci veste i panni di Suor Angela, religiosa sempre pronta ad aiutare a modo suo le persone che si trovano in difficoltà. La scorsa settimana, la serie televisiva prodotta da Lux Vide aveva sbancato gli ascolti, conquistando niente meno che 6.112.000 spettatori e il 26.4% di share all'esordio della quinta stagione (con il 3% in più rispetto alla stagione precedente).

E anche la seconda puntata, trasmessa ieri sera nella rete ammiraglia Rai, non ha deluso le aspettative, aggiudicandosi nettamente il prime time e raggiungendo cifre a dir poco soddisfacenti.

Il programma tornerà in onda il prossimo giovedì 24 gennaio con i soliti due episodi consecutivi.

Ascolti Che Dio ci aiuti 5 del 17 gennaio

Era difficile fare meglio di quanto accaduto la scorsa settimana al suo esordio, ma Che Dio ci aiuti 5 è riuscito quasi a raggiungere tale obiettivo con gli ascolti della seconda puntata. Ieri, 17 gennaio, infatti, la fiction con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi ha ottenuto dati Auditel di tutto rispetto, di poco al di sotto dei precedenti. Il doppio episodio ha conquistato 5.948.000 spettatori pari al 26.1% di share, lontanissimo da tutti gli altri programmi in onda il giovedì. Basti considerare che su Canale 5 Taken 3 – L'ora della verità ha raccolto 2.130.000 appassionati pari al 10% di share. Su Rai2 Sicario ha superato di poco il milione, così come Mai dire Talk su Italia 1 e Lo stato contro Fritz Bauer su Rai 3. Gli ingredienti di Che Dio ci aiuti continuano quindi a dimostrarsi vincenti in quel mix di mistero e buoni sentimenti che già caratterizzano l'altra fiction fiore all'occhiello del palinsesto Rai, ovvero Don Matteo.

Le anticipazioni del 24 gennaio

Per quanto riguarda le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 5 relative al 24 gennaio, esse confermano la divisione della puntata in due episodi. Il primo si intitolerà 'Basta un click' e metterà in primo piano la scoperta di Suor Angela riguardante le minacce ricevute da Maria da parte di un ex fidanzato. La religiosa avrà il difficile compito di evitare che le possa accadere qualcosa di grave e chiederà l'aiuto di Nico. Valentina prenderà una decisione importante sul suo futuro ma che potrebbe avere delle conseguenze pericolose, mentre Suor Costanza scoprirà il segreto delle gemelline. 'Tu chiamale se vuoi fissazioni' sarà il titolo del secondo episodio di Che Dio ci aiuti 5 in onda il prossimo 24 gennaio. In esso, Suor Angela darà il suo apporto a Ginevra su un caso complicato che coinvolgerà alcuni suoi alunni. Azzurra annuncerà di voler mettere in vendita il convento ma di voler attendere il compratore adatto perché l'edificio non finisca nelle mani sbagliate.

Nico chiederà a Maria di dare una svolta seria alla loro relazione. Ma dietro alla sua richiesta inaspettata potrebbe esserci una motivazione che non avrà il coraggio di rivelare e che riguarderà una persona dal suo passato.